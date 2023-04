Służba prasowa najemniczej grupy Wagnera opublikowała artykuł napisany przez jej szefa, Jewgienija Prigożyna. "Kucharz Putina" zaapelował w nim do prezydenta Rosji o ogłoszenie końca wojny w Ukrainie, która przez propagandystę nazywana jest "specjalną operacją wojskową".

REKLAMA

Zobacz wideo Spotkanie Łukaszenki z Putinem. Towarzyszyły mu uściski i serdeczności

Wojna w Ukrainie. "Kucharz Putina" apeluje o zakończenie działań wojennych. "Cele osiągnięte"

"Idealnym rozwiązaniem jest ogłoszenie końca specjalnej operacji wojskowej (wojny w Ukrainie - red.) i poinformowanie wszystkich, że Rosja osiągnęła wyniki, które zaplanowaliśmy. W pewnym sensie naprawdę je osiągnęliśmy" - napisał Prigożyn na początku artykułu.

Dalej wymienił "zasługi" Rosjan, do których wliczył "uziemienie ogromnej liczby bojowników Sił Zbrojnych Ukrainy". Warto przetłumaczyć propagandę Prigożyna, który "bojownikami" nazwał żołnierzy Ukrainy, broniących swojej ojczyzny przed rosyjską napaścią. Samo słowo ma mieć negatywny wydźwięk i kojarzyć się np. z terroryzmem, o co Rosja niesłusznie oskarża Ukrainę. Ta "zasługa" ma być według szefa Wagnerowców - grupy najemników, na którą składają się m.in. przestępcy i byli więźniowie - powodem, dla których "można powiedzieć, że cele operacji zostały wykonane".

Rosja będzie wysyłać wezwanie do wojska mailem. "To wyeliminuje ucieczki"

"Rosjanom udało się zniszczyć dużą część aktywnej męskiej populacji Ukrainy i zastraszyć inną jej część, która uciekła do Europy. Rosja odcięła Morze Azowskie i duży kawałek Morza Czarnego, zajęła spory kawałek terytorium Ukrainy i utworzyła korytarz lądowy na Krym" - pisał dalej Prigożyn zapominając, że to Rosjanie uciekają przed mobilizacją wojskową. Na koniec wagnerowiec podkreślił, że Rosja musi teraz "utrzymać terytoria", które zdobyła.

To "zdobycie" wiązało się z popełnianiem zbrodni przez Rosjan, którzy atakowali obiekty mieszkalne, szpitale, szkoły, kościoły, teatry, konwoje z pomocą humanitarną oraz obiekty infrastruktury cywilnej, odcinając na wiele miesięcy miasta od prądu, wody czy ogrzewania. Na okupowanych terenach najeźdźcy dopuszczali się zbrodni wojennych - gwałtów, zabójstw, torturowania, grabieży czy wywożenia dzieci poza Ukrainę. Więcej na ten temat w artykule poniżej:

Centrum Narodowego Sprzeciwu: Rosja wywiozła z Donbasu ponad 100 tys. dzieci