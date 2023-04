Rodzice 22-letniej Marianny z Mariupola zginęli podczas ostrzału jej rodzinnej miejscowości. Kobieta dowiedziała się o śmierci swoich bliskich przebywając w innej części kraju, gdzie uciekła przed wojną. Rodzice Marianny należą do wielu ofiar wojny w Ukrainie, która stanowi tragiczne doświadczenie dla mieszkańców tego kraju. Według szacunków ONZ 350 tysięcy ludzi musiało wyjechać z Mariupola, który trafił w ręce Rosjan.

Fot. Wikimedia Commons (CC BY 4.0) / Ministry of Internal Affairs of Ukraine