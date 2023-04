Putin podpisał ustawę. Rosja będzie wysyłać wezwanie do wojska mailem. Brytyjski wywiad o długiej wojnie

Rosyjska Duma Państwowa przyjęła we wtorek 11 kwietnia ustawę ustanawiającą jednolity rejestr osób uprawnionych do służby wojskowej. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ją w piątek 14 kwietnia. Jej kluczowym założeniem jest ustaleniem, że w przyszłości władze będą mogły doręczać dokumenty powołania do wojska również drogą elektroniczną, a nie tylko listowną. Takie zawiadomienie będzie uznawane za ważne od momentu umieszczenia go na państwowym portalu usług elektronicznych. Każdy obywatel ma tam swój profil. Tym samym - według wielu ekspertów - usunięto jedną z głównych przeszkód, która pozwalała niektórym na uniknięcie poboru.

Władimir Putin podpisał ustawę. Rosja będzie wysyłać wezwanie do wojska mailem

- To wszystko będzie działać bardzo prosto. W przeszłości obowiązywała następująca procedura: aby zaprowadzić poborowego do komisariatu wojskowego, trzeba było pójść do niego i wręczyć mu zawiadomienie, którego otrzymanie musiał poświadczyć podpisem. W praktyce było to bardzo trudne i istniało wiele sposobów, aby uniknąć wezwania do jednostki. Zmiany praktycznie wyeliminują możliwość ucieczki przed poborem. Jedyną opcją jest jak najszybsze opuszczenie kraju, ale zostało na to już bardzo niewiele czasu - tłumaczy w rozmowie z serwisem Deutsche Welle rosyjski prawnik i obrońca praw człowieka Iwan Pawłow.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii wyjaśnia, że dane osób powołanych do wojska są obecnie połączone cyfrowo z innymi usługami internetowymi świadczonymi przez państwo. Oznacza to, że prawdopodobne władze będą mogły karać osoby uchylające się od służby wojskowej, poprzez automatyczne ograniczanie podróży zagranicznych oraz zawieszenia prawa jazdy. W praktyce nie będą mogli więc oni opuścić kraju.

Zdaniem brytyjskiego wywiadu nowych przepisów nie należy jednak łączyć z żadną nową falą wymuszonej mobilizacji. Rosja stawia jednak na pierwszym miejscu rekrutację dodatkowych oddziałów ochotniczych, dlatego omawiana zmiana jest najprawdopodobniej częścią długoterminowego planu. Rosja spodziewa się długotrwałego konfliktu na Ukrainie. Nowe prawo wjedzie w życie pod koniec roku.