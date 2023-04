Korea Południowa wprowadza 500 plus dla samotnej młodzieży. Ma pomóc w "powrocie do społeczeństwa"

Program rządu jest skierowany do młodych ludzi w wieku od 9 do 24 lat. Ministerstwo chce w ten sposób zachęcić swoich obywateli do integracji społecznej. W komunikacie ministerstwa możemy przeczytać, że "specjalne wsparcie dla młodzieży z grup ryzyka polega na zapewnieniu środków utrzymania, kosztów leczenia, opłat za poradnictwo w zakresie testów psychologicznych oraz wydatków na wsparcie akademickie w gotówce i rzeczach dla młodzieży z grup ryzyka".

Jak podaje CNN, cytując raport ministerstwa Korei Południowej "około 3,1 proc. Koreańczyków w wieku od 19 do 39 lat to samotni młodzi ludzie, zdefiniowani jako żyjący w ograniczonej przestrzeni, w stanie odłączenia od zewnątrz przez dłuższy czas i mający zauważalne trudności w normalnym życiu". Jest to około 338 000 osób w całym kraju, a 40 proc. osób zaczyna się izolować w okresie dojrzewania, wynika z danych raportu ministerstwa. Wśród czynników, które mogą mieć wpływ na takie zachowanie, wymienia się "trudności finansowe, choroby psychiczne, problemy rodzinne lub problemy zdrowotne".

Kto może uczestniczyć w rządowym programie?

Program jest skierowany dla samotnych młodych ludzi w wieku od 9 do 24 lat, którzy mieszkają w gospodarstwie domowym, zarabiającym poniżej średniej krajowej, zdefiniowanej w Korei Południowej jako 5,4 miliona wonów (około 4 165 dolarów) miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z czterech osób. Młodzi ludzie mogą składać wnioski i przyjęcie do programu w lokalnym ośrodku administracyjnym pomocy społecznej.

Wniosek mogą złożyć nie tylko osoby bezpośrednio zainteresowane programem. Ministerstwo dopuszcza możliwość zgłaszania osób, które mogą wymagać objęcia programem przez ich opiekunów czy nauczycieli.

Ministerstwo tłumaczy konieczność wdrożenia programu izolacją młodych ludzi, która ma wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. W raporcie możemy przeczytać, że "samotna młodzież może powolnie rozwijać się fizycznie ze względu na nieregularny tryb życia, niezrównoważone przyjmowanie składników odżywczych i jest bardzo narażona na problemy psychiczne, takie jak depresja z powodu utraty roli społecznej i opóźnienia w adaptacji, dlatego ważne jest aktywne wsparcie".