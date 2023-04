Wyciek z Pentagonu. Dziennikarze namierzyli Teixeirę przed aresztowaniem. Zdradził go blat kuchenny

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że do sieci trafiło kilkaset tajnych dokumentów Pentagonu, w których poruszano wrażliwe kwestie związane z wojną w Ukrainie. Departament Obrony uznał, że wyciek był umyślnym przestępstwem. W sprawie zatrzymano Jacka Teixeirę, członka Gwardii Narodowej Sił Powietrznych USA. Kilka minut przed tym, jak podejrzany został aresztowany, namierzyli go dziennikarze "The New York Times". Jak wyjaśniają, zdradziły go granitowy blat kuchenny i białe płytki na podłodze, których fragmenty znalazły się na zdjęciach przedstawiających poufne dokumenty. Dziennikarze "NYT" porównali je z fotografiami udostępnianymi przez matkę 21-latka w mediach społecznościowych. W ten sposób dowiedzieli się, że odpowiedzialnym za największy w ostatnich latach wyciek poufnych informacji może być właśnie Jack Teixeira.

Kim jest Jack Teixeira?

Jak już informowaliśmy, powołując się na BBC, Jack Teixeira ukończył szkołę średnią w rodzinnym mieście North Dighton w 2020 roku. Rok wcześniej zaciągnął się do Gwardii Narodowej Massachusetts, będącej rezerwą Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i dołączył do 102. Skrzydła Wywiadowczego. Miał pracować jako specjalista IT. W lipcu zeszłego roku został awansowany do rangi kaprala. Mężczyzna służył w bazie Otis zlokalizowanej u nasady półwyspu Cape Cod w hrabstwie Barnstable.

Jak podkreślają media, Jack Teixeira (ukrywając się pod pseudonimem OG) był liderem Thug Shaker Central, grupy na Discordzie, która składała się z 20-30 osób z różnych krajów, głównie młodych mężczyzn. Na grupie mieli dzielić się swoim zamiłowaniem do broni i gier wideo, a także rasistowskimi memami i obraźliwymi dowcipami. "The Washington Post" podaje, że członkowie grupy wspólnie oglądali filmy i modlili się. Według jednego z nich "Teixeira był młodym, charyzmatycznym entuzjastą broni". Inny w rozmowie z "The New York Times" stwierdził, że był on "legendą" i "wszyscy szanowali tego faceta". Dokumenty miał udostępnić w sieci, aby im zaimponować - miały one nigdy nie wypłynąć poza grupę. - Był chrześcijaninem, przeciwnikiem wojny, chciał tylko poinformować kilku swoich przyjaciół o tym, co się dzieje - stwierdził jeden z jego internetowych znajomych. Członkowie czatu - informuje "WP" - powiedzieli, że są to dokumenty, które przywiózł do domu z "bazy wojskowej", gdzie czasami pracował w "bezpiecznym obiekcie", w którym zabronione jest używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

Jack Teixeira został aresztowany w czwartek. Jeszcze w piątek ma zostać doprowadzony przed sąd w Massachusetts.

