Anne Perry nie żyje. Zabiła, sprzedała miliony książek, a jej historia była nominowana do Oscara

Wydawca Anne Perry przekazał mediom, że pisarka zmarła w szpitalu w Los Angeles. W grudniu ubiegłego roku przeszła zawał serca - poinformował dziennik "The Daily Telegraph". W oświadczeniu napisano, że Perry zostanie zapamiętana "ze względu na swoje niezapomniane postacie, dokładność historyczną i jakość swoich kryminałów, a także poruszane w nich ważne kwestie społeczne".

20 uderzeń cegłą. Historię zbrodni Anne Perry i jej przyjaciółki zekranizował Peter Jackson

Anne Perry urodziła się 28 października 1938 roku w Londynie roku jako Juliet Hulme. Była córką fizyka Królewskiego Obserwatorium w Greenwich. Gdy miała 10 lat, jej rodzina przeniosła się do Nowej Zelandii, bo ojciec przyjął posadę rektora Uniwersytetu w Christchurch. W nowym miejscu Juliet zaprzyjaźniła się z Pauline Parker, a ich więź była tak silna, że nie wyobrażały sobie rozłąki. W 1954 roku rodzice 15-letniej wówczas Juliet postanowili się rozwieść. Ustalili, że córka wróci z ojcem do rodzinnej Anglii. 16-letnia Pauline chciała wyjechać razem z nimi, ale jej matka, Honory Mary Parker, nie chciała się na to zgodzić. Dziewczyny zaczęły planować jej zabójstwo. 22 czerwca 1954 roku nastolatki wsunęły pół cegły do pończochy i zwabiły panią Parker do pobliskiego parku. Zabiły ją 20 uderzeniami w głowę. Nastolatki zostały skazane, ale ze względu na swój młody wiek uniknęły kary śmierci i trafiły do więzienia.

Juliet wyszła na wolność po pięciu latach. Wyjechała z Nowej Zelandii i zamieszkała w Szkocji, gdzie - już jako Anne Perry - zaczęła pisać powieści kryminalne. Swoją pierwszą książkę "The Carter Street Hangman" wydała w 1979 roku. Przez lata spod jej pióra wyszło kilka popularnych detektywistycznych serii, m.in. o przygodach cierpiącego na amnezję detektywa Williama Monka czy policjanta z epoki wiktoriańskiej Thomasa Pitta. Jak przypomniał "The Daily Telegrapgh", przez całą karierę Anne Perry sprzedała ponad 25 milionów książek na całym świecie, z czego większość w Stanach Zjednoczonych i Francji. Historia morderstwa Honory Parker była inspiracją dla "Niebiańskich istot", nominowanego do Oscara filmu Petera Jacksona z 1994 roku, w którym w rolę Anne Perry wcieliła się Kate Winslet.