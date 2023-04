Zgłoszenie o jeepie zatopionym w jeziorze Lake O' the Pines w stanie Teksas wpłynęło do biura szeryfa Marion rankiem 7 kwietnia. Zadzwonił wędkarz, który dostrzegł dach samochodu, wystający ponad taflę wody, w odległości około 12 metrów od brzegu. Jak się później okazało, w środku znajdowała się żywa osoba. Sprawę opisał serwis Insider.

Teksas. Kobieta przeżyła zatonięcie samochodu

Funkcjonariusze zjawili się na miejscu niecałe 20 minut później. Duża głębokość nie pozwalała jednak na samodzielne przeprowadzenie akcji i policjanci byli zmuszeni wezwać na pomoc specjalną służbę ratowniczą. W wyciąganie zatopionego pojazdu zaangażował się również rybak, który użyczył swojej łódki, by można było podpłynąć blisko samochodu. Gdy funkcjonariusze chcieli rozpocząć proces wyciągania jeepa go za pomocą haku i liny, osoby przebywające na łodzi zauważyły uwięzioną w środku kobietę, która dawała oznaki życia. Mężczyznom udało się wyciągnąć ją z jeepa i bezpiecznie przetransportować na brzeg.

USA. Kobieta uratowana z zatopionego auta miała status zaginionej

Przemoczoną i zmarzniętą poszkodowaną umieszczono w samochodzie należącym do służb, aby ochronić ją przed deszczem i chłodem. Nie wiadomo dokładnie, jak długo kobieta była uwięziona w swoim pojeździe, jednak było to co najmniej kilka godzin. Poszkodowana wymagała opatrzenia z powodu hipotermii. Po wstępnym udzieleniu pomocy medycznej została przewieziona do szpitala. W trakcie dochodzenia wyszło na jaw, że kobieta została zgłoszona jako zaginiona w Departamencie Policji Longview w Teksasie, czyli około 40 km na południe od jeziora, w którym utonął jej samochód.