Magloire Djaba Tossou, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Angers jest zszokowany tym aktem wandalizmu. - Te posągi nie są zwykłymi kamieniami, to symbole naszej wiary - podkreślił w rozmowie z dziennikiem "Le Figaro". Nie planuje jednak zamykania świątyni przed wiernymi. - Nasz kościół zawsze jest otwarty dla wszystkich, ponieważ uważamy go za skarb naszego dziedzictwa religijnego. Nie ma powodu, by go zamykać - stwierdził.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie tylko chrześcijanie wierzą w Jezusa

Francja wyszła na ulice. Starcia z protestującymi. Kamienie, butelki, gaz

Angers. To już druga taka profanacja w ciągu ostatnich tygodni

Policja wszczęła dochodzenie w sprawie incydentu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy niczego nie ukradli. Straty szacowane są na kilkaset tysięcy euro. Śledczy łączą incydent z profanacją, której dokonano 30 marca w kościele św. Piotra w Trelaze na przedmieściach Angers. Tam także ktoś pozbawił głów figury świętych i połamał dwa krzyże.

Ministerka kultury: To atak na fundament naszej wspólnej historii

Francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin potępił akt wandalizmu w kościele św. Magdaleny nazywając go "niedopuszczalnym". We wpisie na Twitterze zapewnił, że jego resort zrobi wszystko, aby ukarać sprawców "tego ataku na dziedzictwo religijne". Rima Abdul Malak, ministerka kultury, napisała z kolei: "Atak na dziedzictwo [religijne] jest atakiem na fundament naszej wspólnej historii. Wierzący czy nie, wszyscy jesteśmy tym poruszeni". Zgodnie z najnowszymi danymi policji tylko w 2021 roku we Francji odnotowano 857 aktów antychrześcijańskich - podsumował dziennik "Le Figaro".