To jego służby podejrzewają o ujawnienie tajnych dokumentów Pentagonu. Kim jest Jack Teixeira?

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że do sieci trafiło kilkaset tajnych dokumentów Pentagonu, w których poruszano wrażliwe kwestie związane z wojną w Ukrainie. Departament Obrony uznał, że wyciek był umyślnym przestępstwem. W czwartek FBI aresztowało Jacka Teixeirę, który jest podejrzewany o ujawnienie poufnych dokumentów Pentagonu. Poinformował o tym Prokurator Generalny USA Merrick Garland. Wcześniej śledczy przeszukali posiadłość mężczyzny w North Dighton w stanie Massachusetts. - Dzisiaj Departament Sprawiedliwości aresztował Jacka Teixeirę pod zarzutem ujawnienia i rozpowszechniania informacji dotyczących obrony. Mężczyzna jest członkiem Gwardii Narodowej Sił Powietrznych. Funkcjonariusze FBI zatrzymali go bez żadnych incydentów. Ma zostać doprowadzony przed sąd w Massachusetts - podkreślił prokurator Garland.

Kim jest Jack Teixeira?

Jak podaje BBC, Jack Teixeira ukończył szkołę średnią w rodzinnym mieście North Dighton w 2020 roku. Rok wcześniej zaciągnął się do Gwardii Narodowej Massachusetts, będącej rezerwą Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i dołączył do 102. Skrzydła Wywiadowczego. Miał pracować jako specjalista IT. W lipcu zeszłego roku został awansowany do rangi kaprala. Mężczyzna służył w bazie Otis zlokalizowanej u nasady półwyspu Cape Cod w hrabstwie Barnstable.

"The Washington Post" podkreśla, że rodzina Jacka Teixeiry była związana z wojskiem. Jego ojczym przeszedł na emeryturę po 34 latach służby - był starszym sierżantem w tej samej jednostce, w 102. Skrzydle Wywiadowczym. Jego matka z kolei pracowała wcześniej w organizacjach non-profit działających na rzecz weteranów, a także w Departamencie ds. Weteranów Massachusetts. Co roku publikowała zdjęcia rodziny z okazji Dnia Weteranów.

Jak podkreślają media, Jack Teixeira był liderem Thug Shaker Central, grupy na Discordzie, która składała się z 20-30 osób z różnych krajów, głównie młodych mężczyzn. Na grupie mieli dzielić się swoim zamiłowaniem do broni i gier wideo, a także rasistowskimi memami i obraźliwymi dowcipami. "The Washington Post" podaje, że członkowie grupy wspólnie oglądali filmy i modlili się. Według jednego z nich "Teixeira był młodym, charyzmatycznym entuzjastą broni". Inny w rozmowie z "The New York Times" stwierdził, że był on "legendą" i "wszyscy szanowali tego faceta". Dokumenty miał udostępnić w sieci, aby im zaimponować - miały one nigdy nie wypłynąć poza grupę. - Był chrześcijaninem, przeciwnikiem wojny, chciał tylko poinformować kilku swoich przyjaciół o tym, co się dzieje - stwierdził jeden z jego internetowych znajomych. Członkowie czatu - informuje "WP" - powiedzieli, że są to dokumenty, które przywiózł do domu z "bazy wojskowej", gdzie czasami pracował w "bezpiecznym obiekcie", w którym zabronione jest używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

