Bachmut pod ostrzałem rosyjskich wojsk. Zełenski: Czekamy na dostawy broni obiecane przez partnerów

Walki o Bachmut na terenie Ukrainy trwają od dawna, jednak w ostatnim czasie znacznie się nasiliły. Ukraińska wiceministerka obrony Hanna Malar przyznała, że "wróg używa tam swoich najbardziej profesjonalnych jednostek i ucieka się do znacznej ilości artylerii i lotnictwa". Miasto jest jednym z kluczowych punktów do zdobycia. To też ostatnie tereny w obwodzie donieckim, które nie zostały przejęte przez okupanta.

