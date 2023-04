W Paryżu w czwartek (13 kwietnia) doszło do zamieszek. Protestujący obrzucili fasadę Banku Francji kamieniami i butelkami. Zdemolowali i splądrowali także jeden ze sklepów. Na Placu Bastylii policja użyła gazu łzawiącego. Kilkunastu funkcjonariuszy zostało rannych.

REKLAMA

Zobacz wideo Protestowali od listopada. Co osiągnęły „żółte kamizelki"?

Francja. Tysiące osób na ulicach w całym kraju. Zamieszki w Nantes, Lyonie, Bordeaux

Według policji w całej Francji o godzinie 18 demonstrowało około 336 tysięcy osób. Związek zawodowy CGT podał, że w Paryżu zebrało się łącznie 400 tysięcy osób. Zdaniem służb była mowa o 42 tysiącach - podaje radio France Inter. Do godziny 18 funkcjonariusze zatrzymali 36 protestujących. Do zamieszek doszło także w innych miastach. W Nantes zostało rannych dwóch demonstrantów i dwóch policjantów. W Lyonie ucierpiały cztery osoby, w tym dziennikarz i 12 funkcjonariuszy. Z kolei w Bordeaux przebieg pochodu zakłócały zamaskowane grupy, dopuszczając się przemocy i poniżania służb. Prefekt departamentu Gironde "zdecydowanie potępił zniszczenia i przemoc"

Nie milkną protesty we Francji. Prawie dwa miliony osób wyszło na ulice

Paryż. Na linii starcia koncern najbogatszego człowieka świata

Prawie 200 kolejarzy ze związku zawodowego CGT Sud Rail wtargnęło przy alei Montaigne w 8. dzielnicy Paryża (znana z Pól Elizejskich) do centrali koncernu LVMH należącego na najbogatszego człowieka świat Bernarda Arnaulta. Należą do niego m.in. marki dóbr luksusowych jak: Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy. Protestujący domagali się, żeby rząd "zajrzał do kieszeni bogaczy, by sfinansować emerytury biedniejszych Francuzów" - podaje dziennik "Liberation".

Francja. Nożwonik zaatakował na ruchliwym dworcu w Paryżu. Ranił kilka osób

62 proc. Francuzów popiera protesty. "Mobilizacja będzie kontynuowana"

62 proc. Francuzów popiera protesty przeciwko reformie emerytalnej. - Na ulicach jest mniej ludzi, ale poparcie dla ruchu społecznego osiągnęło 62 proc., czyli o 11 punktów procentowych więcej niż w badaniu z 13 stycznia - poinformował w czwartek (13 kwietnia) politolog i dyrektor instytutu Ifop Frédéric Dabiw na antenie radia France Inter.

Rada Konstytucyjna ma w piątek (14 kwietnia) wydać decyzję dotyczącą zgodności z konstytucją rządowej ustawy emerytalnej podwyższającej wiek przejścia na emeryturę z 62 na 64 lata. - Niezależnie od tego, co się wydarzy, mobilizacja będzie kontynuowana - w takiej lub innej formie - stwierdziła szefowa związku CGT Sophie Binet. Budynek instytucji ochrania kilkuset funkcjonariuszy.