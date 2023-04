Zobacz wideo Prof. Legucka: Dużo się może zmienić, jak Ukraińcy podejmą skuteczną kontrofensywę

Amerykańskie służby przeprowadziły śledztwo w wyniku którego udało się ustalić tożsamość osoby publikującej tajne dokumenty na Discordzie (platforma popularna wśród graczy). W czwartek pojawiła się informacja, że FBI aresztowało 21-letniego Jacka Teixeiry, członka Gwardii Narodowej Massachusetts Air. Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. Wcześniej "The New York Times" donosił, że podejrzanym o zamieszanie dokumentów jest pochodzący z Massachusetts 21-letni lider kanału na platformie społecznościowej. Informatorzy gazety zapewniali, że śledczy chcą porozmawiać z mężczyzną i "wierzą, że ma on informacje istotne dla trwającego dochodzenia FBI w sprawie wycieku". Doniesienia te komentowało także CNN. Jak podawała stacja, "chociaż liczba osób, które miały dostęp do dokumentów, jest duża, to śledczy byli w stanie dotrzeć do niewielkiej grupy podejrzanych". - Ujawnienie tajnych dokumentów amerykańskich służb było celowym przestępstwem - skomentował sytuację w czwartek rzecznik amerykańskiego departamentu obrony gen. Pat Ryder, którego cytuje Polska Agencja Prasowa. Generał zapewnił, że "Pentagon i służby nieustannie pracują, by poznać zakres, skalę i konsekwencje wycieku".

Przebywający z wizytą w Dublinie prezydent USA Joe Biden zapewniał w czwartek o postępie amerykańskich śledczych w sprawie wycieku dokumentów. - Jak wiecie, w sprawie trwa pełnowymiarowe śledztwo społeczności wywiadowczej i Departamentu Sprawiedliwości. Oni są już blisko - mówił Biden. Amerykański przywódca ocenił, że tajne dokumenty amerykańskich służb o wojnie w Ukrainie "nie mają wielkiego znaczenia". Stwierdził, że w całej sprawie "głównym problemem było samo wydostanie się tajnych informacji na zewnątrz". - Nie jestem zaniepokojony przeciekiem. To znaczy, niepokoi mnie, że do niego doszło, ale z tego, co wiem, nie ma w nim nic aktualnego, co ma wielkie znaczenie - stwierdził Biden, którego cytuje Polska Agencja Prasowa.

Mimo, że Biden twierdzi, że nie jest zaniepokojony przeciekiem, asystent sekretarza obrony ds. publicznych, Chrisa Meaghera mówił wcześniej, że opublikowane dokumenty "stanowią bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i mają potencjał do szerzenia dezinformacji". W środę BBC zdradziło szczegóły jednego z odtajnionych dokumentów, który ma nosić datę 23 marca. Wynika z niego, że na terytorium Ukrainy są wojska sił specjalnych z państw zachodnich. Największy kontyngent ma mieć Wielka Brytania - to 50 żołnierzy. Na liście są również: Łotwa - 17, Francja - 15, Stany Zjednoczone - 14 i Holandia - 1. BBC zaznacza, że w dokumencie nie wskazano, gdzie te siły są rozmieszczone ani czym się dokładnie zajmują. Dokumenty amerykańskich służb specjalnych także wrażliwe szczegóły przygotowań Kijowa do wiosennej kontrofensywy oraz plany Stanów Zjednoczonych i NATO dotyczące rozbudowy Sił Zbrojnych Ukrainy.