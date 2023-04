Nowe ustalenia ws. wycieku tajnych dokumentów. "NYT": W sprawę zamieszany jest 21-letni gwardzista

Zobacz wideo Zemke: Wydaje mi się, że powoli zbliżamy się do granicy możliwości przekazywania naszego sprzętu Ukrainie

"The New York Times" napisał w czwartek, że liderem kanału na platformie społecznościowej, gdzie były zamieszczane odtajnione dokumenty, jest 21-letni gwardzista sił powietrznych, prawdopodobnie z Massachusetts. Informatorzy gazety zapewnili, że śledczy chcą porozmawiać z mężczyzną i "wierzą, że ma on informacje istotne dla trwającego dochodzenia FBI w sprawie wycieku". O tych doniesieniach pisze także CNN, zaznaczając przy tym, że stacji nie udało się zweryfikować tych informacji, a FBI jak na razie nie skomentowało sprawy. Jednocześnie podkreślono, że FBI zawęziło liczbę osób, które ich zdaniem mogą być odpowiedzialne za przecieki i prowadziło przesłuchania. CNN podaje, że "chociaż liczba osób, które miały dostęp do dokumentów, jest duża, to śledczy byli w stanie dotrzeć do niewielkiej liczby".

"Największy wyciek dekady", a to może być dopiero początek

Wyciek tajnych dokumentów o wojnie w Ukrainie. Reakcja Joe Bidena

W czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o postępie amerykańskich śledczych w sprawie wycieku dokumentów podczas wizyty w Dublinie. - Jak wiecie, w sprawie trwa pełnowymiarowe śledztwo społeczności wywiadowczej i Departamentu Sprawiedliwości. Oni są już blisko - zapewnił Joe Biden. Amerykański przywódca ocenił, że tajne dokumenty amerykańskich służb o wojnie w Ukrainie "nie mają wielkiego znaczenia". Stwierdził, że w całej sprawie "głównym problemem było samo wydostanie się tajnych informacji na zewnątrz". - Nie jestem zaniepokojony przeciekiem. To znaczy, niepokoi mnie, że do niego doszło, ale z tego, co wiem, nie ma w nim nic aktualnego, co ma wielkie znaczenie - stwierdził Biden, którego cytuje Polska Agencja Prasowa.

Środowe ustalenia "Washington Post" wskazują z kolei na to, że wyciekiem dokumentów opatrzonych klauzulą "tajne" stoi dwudziestokilkuletni mężczyzna, który pracował w bazie wojskowej. To właśnie on miał rozpowszechnić materiały wśród grona około 20 osób w zamkniętym kanale dyskusyjnym na portalu Discord. Także w środę BBC zdradziło szczegóły jednego z odtajnionych dokumentów, który ma nosić datę 23 marca. Wynika z niego, że na terytorium Ukrainy są wojska sił specjalnych z państw zachodnich. Największy kontyngent ma mieć Wielka Brytania - to 50 żołnierzy. Na liście są również: Łotwa - 17, Francja - 15, Stany Zjednoczone - 14 i Holandia - 1. BBC zaznacza, że w dokumencie nie wskazano, gdzie te siły są rozmieszczone ani czym się dokładnie zajmują.

Przypomnijmy, że dokumenty amerykańskich służb specjalnych, które wyciekły do internetu, zawierają szczegółowy obraz wojny w Ukrainie, w tym wrażliwe szczegóły przygotowań Kijowa do wiosennej kontrofensywy oraz plany Stanów Zjednoczonych i NATO dotyczące rozbudowy Sił Zbrojnych Ukrainy. - To stanowi bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, a wyżsi przywódcy szybko podejmują kroki w celu złagodzenia szkód - ocenił dwa dni temu rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Biały Dom zaś nie wykluczył, że "istnieją obawy, że mogą nastąpić kolejne wycieki". Pierwsze informacje o publikacji tajnych dokumentów na temat wojny w Ukrainie dotarły do sekretarza obrony USA Lloyda Austina w ubiegły czwartek.