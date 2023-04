Wdarli się do firmy najbogatszego człowieka świata. "Macron jest zdeterminowany, ale my dwa razy bardziej"

Zobacz wideo Zełenski poza terenem Ukrainy. W Paryżu spotkał się z Emmanuelem Macronem i Olafem Scholzem

Do tej pory manifestujący zdewastowali m.in. oddział banku Credit Agricole, przystanki autobusowe oraz podpalili ulubioną kawiarnię prezydenta Emmanuela Macrona "La Rotonde", w której świętował zwycięstwo w I turze wyborów prezydenckich w 2017 roku. Teraz protestujący wtargnęli do centrali koncernu LVMH, do którego należą m.in. takie marki jak Louis Vuitton, Christian Dior czy Givenchy. Właścicielem koncernu jest Francuz Bernard Arnault, który według Bloomberga jest najbogatszym człowiekiem świata. Demonstranci domagają się, aby rząd "zajrzał do kieszeni bogaczy, aby sfinansować emerytury biedniejszych Francuzów". - Wiadomość, którą chcemy dzisiaj przekazać, jest taka, że jesteśmy zdeterminowani, aby się nie poddawać. Mamy rząd, który chce zamknąć temat, który chce iść dalej. Według nas nie ma mowy, żebyśmy ruszyli dalej. Pójdziemy naprzód, kiedy rząd wycofa tę reformę, której nikt nie chce - powiedział Fabien Villedieu, przedstawiciel związku zawodowego CGT Sud Rail, cytowany przez TVN24. - Zaciskamy zęby. Nawet jeśli jest ciężko, nawet jeśli tracimy pieniądze, jest determinacja. Macron jest zdeterminowany, ale my jesteśmy dwa razy bardziej zdeterminowani niż on - dodał Villedieu.

Protesty we Francji. Większość obywateli popiera demonstracje

Według instytutu Ifop, 62 proc. Francuzów popiera protesty przeciwko kontrowersyjnej reformie emerytalnej. - Na ulicach jest mniej ludzi, ale poparcie dla ruchu społecznego osiągnęło 62 proc., czyli o 11 punktów procentowych więcej niż w badaniu z 13 stycznia - powiedział w czwartek przedstawiciel Ifop w radiu France Inter Frédéric Dabi. Strajki przeciwko reformie rozpoczęły się w styczniu, natomiast od kilkunastu dni trwają ogólnokrajowe protesty. 14 kwietnia Rada Konstytucyjna ma podjąć ostateczną decyzję o zatwierdzeniu kontrowersyjnej ustawy. - Uznamy decyzję Rady, czy nam się to spodoba, czy nie - oświadczył szef największej centrali w kraju CFDT Laurent Berger. - Niezależnie od tego, co się wydarzy, mobilizacja będzie kontynuowana - w takiej lub innej formie - stwierdziła z kolei szefowa związku CGT Sophie Binet. Tymczasem francuski rząd nie ugina się pod presją opinii publicznej i powtarza, że zmiany w systemie emerytalnym wejdą w życie jeszcze w tym roku.