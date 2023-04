Joe Biden: Śledczy są blisko schwytania sprawcy wycieku tajnych dokumentów o wojnie w Ukrainie

Zobacz wideo Siemoniak: Ukrainie potrzebne są zachodnie samoloty, ale nie powinno to być tylko polską sprawą

Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o postępie amerykańskich śledczych w sprawie wycieku dokumentów podczas wizyty w Dublinie. - Jak wiecie, w sprawie trwa pełnowymiarowe śledztwo społeczności wywiadowczej i Departamentu Sprawiedliwości i oni są już blisko - zapewnił Joe Biden. Amerykański przywódca ocenił, że tajne dokumenty amerykańskich służb o wojnie w Ukrainie "nie mają wielkiego znaczenia". Stwierdził, że w całej sprawie "głównym problemem było samo wydostanie się tajnych informacji na zewnątrz". - Nie jestem zaniepokojony przeciekiem. To znaczy, niepokoi mnie, że do niego doszło, ale z tego, co wiem, nie ma w nim nic aktualnego, co ma wielkie znaczenie - stwierdził Biden, którego cytuje Polska Agencja Prasowa.

Przypomnijmy, że w środę "Washington Post" podał, że za przeciekiem stoi dwudziestokilkuletni mężczyzna, który pracował w bazie wojskowej. To on miał podzielić się dokumentami z wąskim gronem osób w zamkniętym kanale dyskusyjnym na portalu Discord. Jego uczestników, około 20 osób, miało łączyć "zamiłowanie do broni, wojska i Boga". Źródła "Washington Post" twierdzą, że użytkownik, który posługiwał się pseudonimem "OG", zwracał uwagę swoją wiedzą i przechwałkami, że "zna sekrety rządu". - Wiedział, co robi. Nie ma mowy o przypadku - podsumowuje jedno ze źródeł amerykańskiego dziennika.