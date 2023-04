Ukraina dostała 40-letnie śmigłowce od Wielkiej Brytanii. Używano ich do walki o Falklandy

Rząd w Kijowie poprosił o nowoczesne myśliwce uzbrojone w pociski dalekiego zasięgu. Miało to pomóc w działaniach ofensywnych przeciwko Rosji. Wielka Brytania zamiast myśliwców Typhoon, podarowała Ukrainie dwa zabytkowe śmigłowce Sea King.

Ukraińscy piloci dostali śmigłowce, które wykorzystywano w wojnie o Falklandy

Śmigłowce wykorzystuje się do odbierania rannych, którzy wymagają pomocy medycznej. Najczęściej są nimi piloci, którzy katapultują się po zestrzeleniu przez wroga poza granicami Ukrainy. Sea Kings jest określany przez ukraińskiego pilota jako ekonomiczny, przestronny i posiadający dobrą ładowność.

- Podoba mi się ten śmigłowiec, ponieważ jest niewiarygodnie dobry podczas lotu. To jedna z najlepszych maszyn do działań bojowych, zarówno do transportu sprzętu, jak i do akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Łatwo się nim lata, nawet w niekorzystnych warunkach - powiedział ukraiński pilot Wasyl w rozmowie z BBC.

Śmigłowce przeszły fundamentalną modernizację, co sprawiło, że niewiele zostało z ich pierwotnej postaci. Emerytowany pilot Ralph Wickes-Sneyd pilotował jedną z przekazanych Ukrainie maszyn na Falklandach w 1982 roku. Mężczyzna opowiedział, że 14 czerwca 1982 r. przeleciał helikopterem przez burzę, aby zabrać dowódcę brytyjskich sił zbrojnych. Żaden inny śmigłowiec nie poradziłby sobie z tak problematyczną pogodą. Helikopter Sea Kings pilotował również książę Andrzej, gdy był młodym pilotem marynarki wojennej.

Czemu Ukraina nie otrzymała od Wielkiej Brytanii lepszych myśliwców?

BBC poinformowało, że Wielka Brytania podjęła decyzję o przekazaniu śmigłowców Sea King, ponieważ nie posiada wystarczająco dużo myśliwców Typhoon. Dodatkowo szkolenie ukraińskich pilotów, aby sprawnie posługiwali się nimi w walce, zajęłoby zbyt dużo czasu. Sea Kings są w podobnym wieku do obecnie wykorzystywanych przez Ukrainę maszyn, co usprawnia adaptację pilotów. Pojawiły się obawy, że przekazanie samolotów bojowych doprowadziłoby do eskalacji konfliktu. Helikoptery, które otrzymała Ukraina, nie są uzbrojone, ich prędkość również pozostawia wiele do życzenia. Pomimo to piloci znaleźli dla nich zastosowanie. Ukraińska marynarka wojenna twierdzi, że jest zadowolona z posiadania śmigłowców i potrzebuje więcej.