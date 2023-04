Nieoficjalnie: Niemcy wydały zgodę, by Polska wysłała myśliwce MiG-29 do Ukrainy

Polska zapowiedziała dostarczenie Ukrainie odrzutowców MiG-29 w marcu. MON w Berlinie otrzymało wniosek, w którym Warszawa prosi o wydanie zgody na eksport maszyn - poinformował rzecznik ministerstwa. "Süddeutsche Zeitung" nieoficjalnie ustalił, że "rząd federalny chce na to zezwolić". Dziennik napisał, że niemiecki rząd nie widzi problemu w wysłaniu ukraińskiej armii pięciu NRD-owskich MiG-ów, gdyż nie stanowią dla niej 'nowej jakości', a jedynie 'uzupełnienie luk'".

Berlin otrzymał od Polski prośbę o wydanie zgody na eksport MiG-ów 29 do Ukrainy

Wcześniej rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony narodowej poinformował, że Polska zwróciła się do Berlina o wydanie zgody na eksport niemieckich myśliwców MiG-29 do Ukrainy - informuje Reuters. Agencja przypomina, że w 2004 r. Niemcy przekazały Polsce 22 maszyny, które wcześniej należały do armii NRD. Defence24 podkreśla, że przekazanie myśliwców do innego kraju, w tym wypadku Ukrainy, wymaga zgody pierwotnego użytkownika. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera potwierdził w marcu, że Polska posiada jeszcze kilkanaście MiG-ów. W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda poinformował, że Warszawa przekazała Ukrainie już osiem takich odrzutowców. Dodał, że kilka kolejnych jest przygotowywanych do przekazania.

Premier: Polska chce kupić nowych rodzaj amerykańskich pocisków rakietowych JASSM-XR

W środę szef rządu zapowiedział, że Polska kupi amerykańskie pociski rakietowe JASSM-XR. Mateusz Morawiecki złożył wizytę w amerykańskich zakładach Lockheed Martin, produkujących myśliwce F-35, które trafią do naszego kraju. Premier zapewnił na konferencji prasowej, że dołączamy do elity państw, które będą mogły używać ich celem odstraszania. - Rozmawiałem z kierownictwem zakładów o rodzajach broni na wyposażeniu armii USA. Chcemy być pierwszymi lub jednymi z pierwszych, którzy wejdą w posiadanie tych pocisków rakietowych, które mogą być wystrzeliwane z samolotów bojowych - mówił szef rządu.

Premier podkreślił, że celem jego wizyty jest przyspieszenie dostaw amerykańskiego sprzętu do Polski. - Nasi piloci są elitą NATO i są już szkoleni, jeżeli chodzi o F-35. Moje długie rozmowy tutaj były bardzo owocne i myślę, że cała współpraca zostanie poszerzona. Być może uda nam się pozyskać pociski o rozszerzonym zasięgu. Nasze bezpieczeństwo może być ugruntowane poprzez współpracę z takimi dostawcami jak ta firma - ocenił Mateusz Morawiecki. Amerykańskie inwestycje w polski system zbrojeniowy to główny temat drugiego dnia wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Kwestię współpracy wojskowej Mateusz Morawiecki poruszył w czasie rozmów z wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris.