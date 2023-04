Wielka Brytania. Zażyli "magiczne grzybki" i poszli w góry. Interweniowało 11 ratowników

8 kwietnia po południu w parku narodowym Lake District w północno-zachodniej Anglii 11 ratowników z zespołu Keswick Mountain Rescue Team interweniowało w sprawie grupy turystów, która - jak określa to "The Guardian" - "straciła rozum". Mężczyźni mieli udać się na szlak po spożyciu grzybków halucynogennych.

REKLAMA

Zobacz wideo Zandberg o marihuanie: Pierwszy krok, który powinniśmy zrobić, to depenalizacja

Wielka Brytania. Turyści zażyli grzybki halucynogenne i poszli w góry. Interweniowali ratownicy

Ratownicy otrzymali w sprawie wiele telefonów od zaniepokojonych przechodniów, którzy mijali turystów. Jak czytamy, szczególnie źle czuło się dwóch mężczyzn, w tym kierowca. Ratownicy pospieszyli z pomocą, by sprowadzić "zdezorientowaną grupę" na dół, ale także udzielić jej porad w sprawie tego, po jakim czasie grzybki "znikną" z organizmu. Cała akcja trwała dwie godziny.

Lake District to największy park narodowy w Anglii (liczy około 55 km szerokości), od 2017 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.



Więcej aktualnych wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nowe informacje nt. śmierci Brytyjczyka w klubie go-go. Miał ponad 4 promile

Czym są grzyby halucynogenne? Jak wpływają na organizm człowieka?

Grzyby halucynogenne, zwane także "magicznymi grzybkami", to grzyby o działaniu psychoaktywnym, zawierające związki psychodeliczne, które po spożyciu, wywołują u człowieka zmiany percepcji i nastroju. Mogą mieć wpływ na doświadczany czas, przestrzeń, kolory i dźwięki - a co za tym idzie wywoływać halucynacje wzrokowe, a nawet słuchowe. W Wielkiej Brytanii grzyby halucynogenne pozostają na liście substancji zakazanych. W Polsce zakazane jest zarówno uprawianie i sprzedawanie grzybów halucynogennych, jak i ich posiadanie.

Grzyby halucynogenne były nielegalne także w USA od 1970 r., jednak obecnie wracają do łask. Naukowcy wskazują bowiem na ich potencjalne zastosowanie w leczeniu depresji, zespołu stresu pourazowego, lęku, czy przewlekłego bólu. Obecnie w kilku ośrodkach na całym świecie trwają szczegółowe badania na temat właściwości psylocybiny i jej leczniczych właściwości. W 2018 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyznała psylocybinie status przełomowej terapii w leczeniu depresji, co pozwoliło na uruchomienie testów klinicznych, analizujących wpływ tej substancji na przebieg choroby. Natomiast w amerykańskim stanie Oregon można już legalnie spożywać grzyby halucynogenne, ale trzeba to robić w zatwierdzonych ośrodkach. Kolejnym stanem, który zdecydował się na legalizację psylocybiny, jest Kolorado. Korzystanie z tej substancji halucynogennej będzie tam możliwe od 2024 r.