Norwegia wydaliła 15 rosyjskich dyplomatów. MSZ: Rosja stanowi największe zagrożenie wywiadowcze

Jak czytamy na stronie norweskiego rządu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii wydaliło w czwartek 15 pracowników ambasady Rosji w Oslo i uznało je za osoby niepożądane. - Angażowali się w działania, które nie są zgodne z ich statusem dyplomatycznym - przekazała ministerka spraw zagranicznych Anniken Huitfeldt. - Jest to ważny krok w przeciwdziałaniu i zmniejszaniu poziomu aktywności rosyjskiego wywiadu w Norwegii, a tym samym w ochronie naszych interesów narodowych - dodała.

Norwegia wydala rosyjskich dyplomatów. Podejrzani o szpiegostwo

- Rosja stanowi obecnie największe zagrożenie wywiadowcze dla Norwegii. Traktujemy to bardzo poważnie i obecnie wdrażamy środki mające na celu przeciwdziałanie działalności rosyjskiego wywiadu w naszym kraju. Nie pozwolimy oficerom rosyjskiego wywiadu działać pod dyplomatycznym przykryciem w Norwegii - powiedziała Huitfeldt. - Chciałabym podkreślić, że Norwegia dąży do utrzymania normalnych stosunków dyplomatycznych z Rosją, a rosyjscy dyplomaci są mile widziani w Norwegii. Działania, które dziś podjęliśmy, mają na celu ograniczenie niepożądanej działalności wywiadowczej. Chcemy, aby Rosja nadal miała funkcjonującą misję dyplomatyczną w Norwegii, ale nie zaakceptujemy sytuacji, w której misje dyplomatyczne są nadużywane do celów prowadzenia tajnych działań wywiadowczych - podkreśliła ministerka.

"Norwegia nie jest jedynym krajem, który podejmuje kroki w celu ograniczenia tajnej działalności rosyjskiego wywiadu. Wiele krajów europejskich w ostatnim czasie zmniejszyło liczbę oficerów rosyjskiego wywiadu działających pod przykrywką dyplomatyczną, a także zaostrzyło zasady wydawania wiz dla oficerów rosyjskiego wywiadu" - czytamy na stronie norweskiego MSZ.

