Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że zmiany mają na celu usprawnienie systemu rejestracji wojskowej i podkreślił, że "nie mają nic wspólnego z mobilizacją". - Kiedy rozpoczęła się specjalna operacja wojskowa, widzieliśmy, że w niektórych miejscach mieliśmy duży bałagan w wojskowych biurach rekrutacyjnych - powiedział Pieskow w środę. - Właśnie to jest celem tej inicjatywy: uporządkowanie tego bałaganu i uczynienie go [systemu - red.] nowoczesnym, skutecznym i wygodnym dla obywateli - dodał.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Legucka: Dużo się może zmienić, jak Ukraińcy podejmą skuteczną kontrofensywę

Rosja wprowadza nowe zmiany dla poborowych. Kary za niestawienie się zostały zaostrzone

Według nowych przepisów, wezwania do wojska będą uważane za doręczone, gdy pojawią się na rządowym portalu Gosuslugi, gdzie Rosjanie mogą opłacać swoje rachunki. Po tygodniu będą one uważane za oficjalnie doręczone przez potencjalnego poborowego, niezależnie od tego czy rzeczywiście je odebrał. Mężczyźni, którzy nie stawią się w biurze poborowym, będą mieli zakaz wyjazdów za granicę, zostanie im odebrane prawo jazdy oraz nie będą mogli zarejestrować małych przedsiębiorstw. Przewodniczący komisji obrony Dumy Państwowej Andriej Kartapołow przekazał, że kary mogą dotyczyć także mężczyzn, którzy już przebywają poza Rosją. Zmiany będą obejmować mężczyzn z regularnego poboru w wieku od 18 do 27 lat, który odbywa się co pół roku, ale także w przypadku mobilizacji. Helpdesk, portal, który oferuje porady i pomoc rosyjskim mężczyznom próbującym uniknąć wojska, napisała na swojej stronie we wtorek: "Jeśli jesteś w Rosji i możesz zostać wezwany do wojska, jesteś w niebezpieczeństwie!".

63-latek podpalił się przed konsulatem Ukrainy. Lekarze walczą o jego życie

Wojna w Ukrainie. Rosjanie prowadzą bezskuteczne szturmy w kilku rejonach

Jak podał ukraiński sztab generalny Rosjanie kontynuują ataki w Bachmucie oraz prowadzą bezskuteczne szturmy w rejonie miejscowości Chromowe, Bohdaniwka i Predteczne, a także w rejonie Biłohoriwki koło Łymanu oraz Sewernego, Marjinki i Pobiedy koło Awdijiwki. Pododdziały ukraińskich wojsk rakietowych i artylerii ostrzelały cztery rejony ześrodkowania sił rosyjskich, dwa składy amunicji i stację radiolokacyjną. Zestrzelono też dwa drony typu "Orłan". Rosjanie przeprowadzili w ciągu ostatniej doby dwa ataki rakietowe i 32 ataki lotnicze na ukraińskie cele. Dokonali też 40 ostrzałów rakietowych i artyleryjskich pozycji ukraińskich wojsk i obiektów infrastruktury cywilnej. Na Słowiańsk spadły dwie rakiety. Odnotowano ofiary wśród cywilów.