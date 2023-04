Autor kanału "Generał SWR" przedstawia się jako "Wiktor Michajłowicz" i twierdzi, że jest byłym generałem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Rosji. Utrzymuje, że zdobywa informacje z najbliższego kręgu Władimira Putina. W opisie "generała" na YouTube czytamy z kolei, że wiadomości na kanale publikują emerytowani i aktywni członkowie wywiadu oraz służb specjalnych kilku państw, "którzy byli bezpośrednio zaangażowani, nadzorowali lub kontrolowali różne operacje, którzy mieli i mają dostęp do wiarygodnych informacji na temat przedstawionych wydarzeń".

REKLAMA

Zobacz wideo Spotkanie Łukaszenki z Putinem. Towarzyszyły mu uściski i serdeczności

"Generał SWR" snuje barwne opowieści o życiu Putina

"Generał SWR" informował dotąd m.in. o rzekomym wielkim rozczarowaniu Władimira Putina po spotkaniu z Xi Jinpingiem, podobno coraz to gorszym stanie zdrowia rosyjskiego dyktatora, a także sobowtórach, które mają zastępować Putina podczas wizyt w różnych zakątkach Rosji. Na początku grudnia ub. r. kanał podzielił się z czytelnikami szczególnie barwną opowieścią o - nazwijmy to - "incydencie kałowym" Putina, do którego miało dojść na schodach jego rezydencji. Dyktator rzekomo przewrócił się i wskutek upadku "mimowolnie wypróżnił". Doniesienia te (podobnie jak wiele poprzednich) przekazały duże światowe media, m.in. portal magazynu "Newsweek" czy Sky News, ale i tak - jak podkreślamy - powinno się je traktować z ostrożnością.

Bloomberg: To Putin zdecydował o aresztowaniu Gershkovicha

Dr Siegień ostrzega: Treści "Generała SWR" są na rękę Kremlowi

Zdaniem dr. Wojciecha Siegienia, eksperta ds. Rosji z Uniwersytetu w Białymstoku, nikt nie ma sprawdzonych informacji na temat autora kanału "Generał SWR". Nikt też nie wie dokładnie, w jakim celu jest prowadzony. - Najbardziej rozpowszechnionym domysłem jest to, że prowadzi go prof. Walerij Sołowiej, znany z tego, że jest zwolennikiem i kolporterem teorii spiskowych dotyczących władzy, chorób Władimira Putina - powiedział ekspert w rozmowie z Wirtualną Polską. - To, co publikuje "Generał SWR", jest często cytowane przez Sołowieja. Mamy zamknięte koło, stąd przypisywanie tego autorstwa - dodał.

Ukraiński żołnierz "cudem uniknął trafienia kulą" [WIDEO]

Dr Siegień podkreślił, że "konspirologia" jest jedną z głównych cech, jakimi Rosjanie kierują się w ocenach życia społecznego i politycznego. - Z tego punktu widzenia nie ma znaczenia, kto prowadzi kanał. Ważne, że takie treści się tam znajdują - powiedział rozmówca WP, dodając, że doniesienia powielane przez "generała" wpisują się w strategię Kremla. - To, co dzieje się wokół kanału, jest na rękę Kremlowi - ostrzegł.