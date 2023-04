Kto stoi za wyciekiem z Pentagonu? Tropy wiodą do mężczyzny zafascynowanego "bronią i Bogiem"

Kilka dni temu do sieci wyciekły tajne amerykańskie dokumenty. Eksperci nie mają wątpliwości, że to największy tego typu incydent od czasów Edwarda Snowdena. Wskazują też na reakcję Stanów Zjednoczonych. Jej charakter dowodzi jednak, że cała sprawa jest jednak wpadką, a nie ukartowaną intrygą, której celem miałaby być dezinformacja. Nie do końca jednak wiadomo, co z ponad setki niejawnych dokumentów Pentagonu, zawierających miejscami bardzo szczegółowe informacje na temat wojny w Ukrainie, jest prawdą.

Nie wiadomo też, kto stoi za przeciekiem. Swoje śledztwo w tej sprawie przeprowadził "Washington Post". Co odkryli dziennikarze? Ślady wiodą do młodej osoby pracującej w jednej z baz wojskowych. Ściśle tajnymi dokumentami miał dzielić się ze znajomymi w całkowicie nieodpowiedzialny sposób - na platformie Discord, która służy między innymi graczom. Mężczyzn miało łączyć "zamiłowanie do broni, wojska i Boga". Na kanale było ok. 20 uczestników. Największą uwagę ze względu na niecodzienną wiedzą wykazywał się użytkownik o pseudonimie "OG". Przechwalał się, że zna sekrety rządu. Dlatego też źródła "Washington Post" twierdzą, że mężczyzna miał pełną świadomość tego, co zrobił. - Wiedział, co robi. Nie ma mowy o przypadku - podsumowuje jedno ze źródeł amerykańskiego dziennika. Inny rozmówca twierdzi jednak, że dokumenty miały pozostać dostępne jedynie dla wybranych.

"Washington Post" rzuca też nieco światła na motywację sprawcy. Z rozmów z innymi uczestnikami grupy wynika, że był liderem. Na początku chciał się po prostu popisać wiedzą. Z czasem stawał się coraz bardziej natarczywy. Narzucał innym swoją wolę, zabiegał o to, by zapoznawali się z tajnymi dokumentami, a gdy tego nie robili, wpadał w gniew. Mężczyzna podjął też świadome kroki mające na celu zwiększenie ilości przekazywanych dokumentów. Początkowo jedynie je przepisywał, później jednak zamieszczał zdjęcia całych stron. Na niektórych dokumentach widać wyraźne oznaczenia typu "ściśle tajne". Sprawcy wycieku kontrola nad tym, co i komu ujawnia, najwyraźniej sprawiała satysfakcję.

Sprawca wycieku, według innych uczestników grupy, nie był z pewnością rosyjskim szpiegiem. Najwyraźniej nie opowiadał się jednak po żadnej ze stron konfliktu, o czym świadczy nazwa kanału. "Bear-vs-Pig", czyli "niedźwiedź kontra świnia" to kpina z obu krajów.

Czy działania osoby ujawniającej amerykańskie tajemnice pomogą Rosjanom? Maciej Kucharczyk w swojej analizie podkreśla, że na kluczowe pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi: w jakim stopniu można wierzyć informacjom widocznym na fotografiach. "Te pliki krążą w sieci już od co najmniej miesiąca i mogły zostać gdzieś po drodze zmodyfikowane przez kogoś, kto bardzo dobrze przyłożył się do swojej pracy. Nie można też wykluczyć, że nigdy nie były całkowicie prawdziwe i to element wojny psychologicznej służb obu stron konfliktu w Ukrainie" - pisze autor Gazeta.pl.

