Bloomberg: To Putin podjął decyzję o aresztowaniu Gershkovicha. 'Inicjatywa wyszła od jastrzębi'

Według źródeł Bloomberga decyzja o aresztowaniu i zarzutach dla Evana Gershkovicha "odzwierciedla rosnące wpływy kremlowskich twardogłowych, którzy dążą do pogłębienia konfrontacji z Zachodem, którą uważają za nieodwracalną". Agencja podała, że inicjatywa aresztowania pierwszego amerykańskiego reportera od blisko 40 lat wyszła od "jastrzębi wśród najwyższych urzędników rosyjskich służb bezpieczeństwa".

Jak przekazał Bloomberg, działania takie jak nakaz aresztowania Władimira Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny utwierdziły Kreml w przekonaniu, że nie może ustąpić w konflikcie. Informatorzy agencji wskazali na przyjęte w Rosji zmiany w prawie dotyczącym mobilizacji, które zaostrzają kary dla osób próbujących uniknąć wcielenia do wojska.

Kim jest Evan Gershkovich?

31-letni korespondent amerykańskiego dziennika "The Wall Street Journal" Evan Gershkovich został zatrzymany 29 marca w Jekaterynburgu. Dziennikarz przyjechał na Ural, aby przygotować materiał o Grupie Wagnera, czyli prywatnej armii kierowanej i finansowanej przez rosyjskiego biznesmena Jewgienija Prigożyna. Członkowie grupy walczą w Ukrainie po stronie Rosji. Dzień po aresztowaniu sąd w moskiewskim Lefortowie oskarżył Gershkovicha o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa reporter miał zbierać dla Amerykanów informacje o działalności jednego z przedsiębiorstw wojskowo-obronnych. Dziennikarzowi grozi do 20 lat więzienia. Jest przetrzymywany w Moskwie, w więzieniu Lefortowo.

Rozmówca rosyjskiej propagandowej agencji TASS w organach śledczych potwierdził, że Evan Gershkovich stanowczo odrzucił stawiane mu zarzuty. Nie chciał jednak powiedzieć nic więcej, gdyż - jak to ujął - śledztwo jest objęte klauzulą "ściśle tajne". Biały Dom potępił aresztowanie Gershkovicha. Departament Stanu USA wezwał Amerykanów, by nie podróżowali do Rosji. 11 kwietnia prezydent Joe Biden rozmawiał z rodziną dziennikarza, zapewniając ją, że "rząd robi wszystko, co w jego mocy, by jak najszybciej sprowadzić go do domu".