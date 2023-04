Trump ciepło o Putinie, Kim Dzong Unie i Xi: Ludzie najwyższych lotów, u szczytu swoich zdolności

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump we wtorkowym wywiadzie w Fox News stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin, przywódca Chin Xi Jinping oraz przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un to "bardzo mądre" osoby. - To są wszystko ludzie najwyższych lotów, u szczytu swoich zdolności - mówił. W jego ocenie prezydent Francji Emmanuel Macron "właził Xi w d..." w czasie swej niedawnej wizyty w Pekinie.

