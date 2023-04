W marcu 41-letni Jeff Bova, podczas zabawy ze swoim psem w San Diego w stanie Kalifornia, wbiegł za zwierzęciem do sadzawki. Mężczyzna miał niewielką ranę na prawym ramieniu, która została tam zainfekowana przez bakterie wywołujące martwicze zapalenie powięzi. Jest to śmiertelna choroba, powodująca gnicie tkanek miękkich ciała.



Kalifornia. 41-latek zmarł po infekcji, do której doszło podczas zabawy z psem

Mężczyzna początkowo próbował leczyć infekcję w domu, ponieważ zauważył jedynie małą czerwoną plamę, która następnie przekształciła się w obrzęk. Pojawiły się również pęcherze i ropa. 41-latek używał kremów antybakteryjnych oraz środków nawilżających. Następnie ból stał się na tyle silny, że mężczyzna trafił do szpitala, a po dwóch dniach zmarł.

- Rozwinęły się u niego naprawdę paskudne pęcherze. Później wszystko potoczyło się tak szybko - powiedziała matka mężczyzny w rozmowie z "Daily Mail".

Kalifornia. Niebezpieczne bakterie namnażają się w kałużach

Martwicze zapalenie powięzi wywołują bakterie - są to paciorkowce z grupy A. Bakterie dostają się do organizmu przez niewielkie skaleczenie lub zadrapanie. Gdy się rozmnożą, uwalniają toksyny, które niszczą otaczającą je tkankę. Szybko rozprzestrzeniają się w organizmie i wywołują siniaki, guzy na skórze czy nudności lub pocenie. Bardzo łatwo może dojść do niewydolności narządów lub wstrząsu. Dzięki natychmiastowego leczeniu można zapobiec śmierci - wówczas należy jednak przyjmować silne antybiotyki lub poddać się operacji usunięcia martwych tkanek.

W Stanach Zjednoczonych każdego roku około tysiąc osób choruje na martwicze zapalenie powięzi. Im dłużej ktoś zwleka z leczeniem, tym mniejsze są szanse na przeżycie.