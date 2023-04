Ponad 100 Rosjan zniknęło po odmówieniu wstąpienia do Grupy Wagnera. "Nie ma z nimi kontaktu"

Informację o zaginięciu Rosjan przekazali dziennikarze niezależnego rosyjskiego projektu Astra na Telegramie. "Ponad 100 rosyjskich zmobilizowanych zniknęło w obwodzie ługańskim po odmowie podpisania umów z PKW" - przekazano.



Rosja. Zaginęło ponad 100 zmobilizowanych mężczyzn. Nie chcieli wstąpić do Grupy Wagnera

Informacje dotyczące Rosjan zostały przekazane dziennikarzom przez rodziny zaginionych - jedną z trzech grup, liczących około 170 zmobilizowanych Rosjan. Astra nie ma informacji, co dzieje się z dwoma pozostałymi grupami. Według relacji rodzin, 5 kwietnia 2023 r. ponad 500 mężczyzn pochodzących z obwodów moskiewskiego i woroneskiego zostało przetransportowanych trzema samolotami z Kurska do Rostowa nad Donem (południowa Rosja). Następnie "ponad 100 rosyjskich zmobilizowanych zniknęło w obwodzie ługańskim po odmowie podpisania umowy z Grupą Wagnera. Najpierw dostali reprymendę od byłego 'prezydenta Osetii Południowej' generała porucznika Anatolija Bibiłowa, następnie zmobilizowani zostali zamknięci w fabryce powozów w Stachanowie i przewiezieni na poligon w obwodzie ługańskim. Od tamtej pory się nie kontaktowali" - przekazała w komunikacie Astra.

15 osób przekazało dziennikarzom Astry ostatnie informacje, jakie otrzymali od zaginionych mężczyzn. - Mój mąż i jego koledzy, razem z 500 zmobilizowanymi zostali skierowani do Rostowej nad Donem do obozu polowego na wojskowej burcie ładunkowej IL-76MD. Wysłano ich na trzy transporty, po 170 osób na każdy. Dowódcy im nie towarzyszyli. 27. brygada została zabrana do jednostki 150. dywizji. Towarzyszył im podpułkownik Fiodorow Władysław Juriewicz - przekazała jedna z kobiet, cytowana przez Astrę.

Około 170 zmobilizowanych z tej grupy zostało przewiezionych na okupowany w Ukrainie obwód ługański, do Kadijiwki. Tam spotkali się z nimi przedstawiciele Grupy Wagnera. Według relacji jednego z mężczyzn, który poinformował swoją rodzinę, gdzie się znajduje, 57 mężczyzn podpisało kontrakt z Grupą Wagnera. Natomiast około 150 osób zostało zamkniętych w zakładach taboru klejowego.

- Zostali poinformowani, że są przydzieleni do obrony terytorialnej. 6 kwietnia skontaktowali się i poinformowali, że zostali przewiezieni okrężną drogą do obwodu ługańskiego, do Stachanowskiego Zakładu Naprawy Wagonów - powiedziała jedna z żon. Mężczyźni mieli być zmuszani do wykonywania rozkazów Grupy Wagnera. - 113 osób załadowano do samochodów i wywieziono do obwodu ługańskiego, wsi Krasna Tałówka, na poligon Gierasimowski. Później otrzymałyśmy SMS-y od swoich mężów, że telefony są konfiskowane - mówiła jedna z kobiet.

Rosja. Prokuratura nic nie wie o 500 zmobilizowanych Rosjanach

Mężczyźni nie kontaktowali się z rodziną od 7 kwietnia br. Z informacji przekazanych przez rodziny wynika, że rosyjska prokuratura wojskowa w Rostowie nie otrzymała żadnych informacji o przybyciu 500 zmobilizowanych Rosjan. "Dnia 6 kwietnia 2023 r. o godzinie 00.06 geolokalizacja namierzyła jednego z mężów pod adresem 'obwód rostowski, 150 dywizja 27 brygady' - mówiła jedna z kobiet, w rozmowie z Astrą, próbując ustalić, gdzie po raz ostatni znajdowali się Rosjanie.