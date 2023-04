Informację o stanie zdrowia dyktatora podał Generał SVR, popularny bloger, o którym mało wiadomo, ale którego obserwuje niemal 400 tys. osób. To on na swoim profilu na Telegramie przekazał, że w niedzielę rano Władimir Putin szukał pomocy medycznej w związku ze znacznym pogorszeniem stanu zdrowia. "Skarżył się na silny ból głowy, zaburzenia widzenia, drętwienie języka i częściową utratę czucia w prawej ręce i nodze" - napisał.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Hennig-Kloska gościnią Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia Putina

Rosyjski przywódca został zbadany przez zespół lekarzy, którzy przepisali mu leki i zalecili kilkudniowy odpoczynek. Do południa stan Putina miał znacznie się poprawić, a do wieczora całkowicie ustabilizować. "Bardziej zaniepokojeni byli bliscy prezydenta, u których gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia Władimira Putina wywołało reakcję nerwową, zbliżoną do paniki. Pomimo choroby nowotworowej Putina i negatywnych prognoz lekarzy, jego wewnętrzne otoczenie i rodzina zachowywały optymizm (...). Ignorując błagania lekarzy i bliskich, głowa państwa odrzuciła zalecany całkowity odpoczynek i odbyła wieczorem krótkie spotkanie z przedstawicielami kierownictwa bloku władzy i wojska" - zrelacjonował generał SVR. Putin dopytywał o sytuację na froncie oraz kiedy tereny m.in. Awdijiwki i Bachmutu zostaną wyzwolone. Po usłyszeniu niejasnych wymówek Putin miał się zdenerwować i zakończyć spotkanie. Wieczorem ponownie miała go rozboleć głowa.

Były autor przemówień Putina jest poszukiwany przez rosyjskie służby

We wtorek generał SVR dodał kolejny wpis, w którym przekazał, że w poniedziałek Putin w większości posłuchał zaleceń swoich lekarzy i praktycznie cały dzień odpoczywał. Wieczorem jednak odbył spotkanie online, na którym nie było go widać, a jedynie słychać. "Taki format komunikacji ma miejsce, gdy prezydent nie czuje się dobrze" - przekazano. Podczas spotkania został poinformowany o sytuacji na froncie, a dokładniej, że nie nastąpiły szczególne zmiany. Putin domaga się od kierownictwa wojskowego nie tylko utrzymania obecnych pozycji na froncie, ale także pójścia do przodu.

Rosyjska propagandystka mówi o "wyzwalaniu" kolejnego narodu

Pogłoski o śmiertelnej chorobie Putina mocno przesadzone?

Gleb Karakułow, który przez 13 lat był jednym z najważniejszych ochroniarzy Putina, w rozmowie z serwisem Dossier Center przekazał, że rosyjski prezydent "jest w lepszej kondycji niż wielu innych ludzi w jego wieku". Z wywiadu wynika także m.in., że Putin "paranoicznie boi się o swoje życie" i dlatego przywiązuje ogromną wagę do swojego bezpieczeństwa.