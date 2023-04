Dokumenty, które wyciekły do internetu i są opatrzone klauzulą "ściśle tajne", zawierają szczegółowy obraz wojny w Ukrainie, w tym wrażliwe szczegóły przygotowań Kijowa do wiosennej kontrofensywy oraz plany Stanów Zjednoczonych i NATO dotyczące rozbudowy Sił Zbrojnych Ukrainy - wskazuje BBC. Brytyjska stacja opisuje szczegóły jednego z dokumentów, który jest datowany na 23 marca i z którego wynika, że na terytorium Ukrainy są wojska sił specjalnych z państw zachodnich. Największy kontyngent ma Wielka Brytania - to 50 żołnierzy. Na liście są również: Łotwa - 17, Francja - 15, Stany Zjednoczone - 14 i Holandia - 1. BBC zaznacza, że w dokumencie nie wskazano, gdzie te siły są rozmieszczone ani czym dokładnie się zajmują.

Liczba personelu może być niewielka i bez wątpienia będzie się zmieniać, jednak siły specjalne są ze swej natury bardzo skuteczne - podkreślają Brytyjczycy. Obecność sił zachodnich w Ukrainie będzie odebrana przez Moskwę jako jednoznaczne potwierdzenie tezy o tym, że walczy nie tylko z Ukrainą, ale także z NATO. Rosja powtarza ten przekaz propagandowy od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Do ustaleń dziennikarzy nie odniosło się do tej pory brytyjskie Ministerstwo Obrony. We wtorek resort opublikował jednak wpis na Twitterze, w którym zauważył, że wyciek rzekomych informacji niejawnych wykazał "poważny poziom nieścisłości". "Odbiorcy powinni być ostrożni w zapoznawaniu się z zarzutami, które mogą potencjalnie rozpowszechniać dezinformację" - napisano.

We wtorek wyciek dokumentów skomentował rzecznik Pentagonu John Kirby Jego zdaniem "to stanowi bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, a wyżsi przywódcy szybko podejmują kroki w celu złagodzenia szkód". Biały Dom z kolei nie wykluczył, że "istnieją obawy, że mogą nastąpić kolejne wycieki". Pierwsze informacje o publikacji tajnych dokumentów na temat wojny w Ukrainie dotarły do sekretarza obrony USA Lloyda Austina w czwartek. Jego asystent Chris Meagher doprecyzował, że chodzi o "wiele tajnych slajdów informacyjnych opisujących wysiłki wojskowe USA w wojnie w Ukrainie i wywiad z udziałem innych narodów".

Wojna w Ukrainie. 72 szturmy Rosjan na froncie

W ciągu ostatniej doby Ukraińcy odparli 72 szturmy Rosjan. Dużą ich część na bachmuckim odcinku frontu. Zdobycie Bachmutu to od wielu tygodni priorytet dla Rosji. Wiceministerka obrony Ukrainy Hanna Malar podkreśla, że ukraińskie wojska muszą bronić Bachmutu. - Gdybyśmy go nie bronili, wróg szedłby już w głąb terytorium Ukrainy - zaznacza. Ukraińcy bronią swoich pozycji, mimo że Rosjanie zdobyli już dużą część miasta. W szturmach Rosjanie wykorzystują głównie oddziały najemników z Grupy Wagnera. Ostatnio zaś także wojska specjalne i desantowe.

USA. Wyciekły dokumenty o wojnie w Ukrainie. "Bardzo poważne zagrożenie"

Jurij Fedorenko, dowódca walczącej na tym odcinku ukraińskiej 92 Zmechanizowanej Brygady Dronów Bojowych, zaznacza, że obrona Bachmutu wciąż jest możliwa. Jak podkreśla, jednym z zadań Rosjan było otoczenie ukraińskich oddziałów, tak, aby przeciąć ich szlaki logistyczne dostarczania amunicji i wsparcia. Tego, jak dodaje ukraiński wojskowy, przeciwnikowi nie udało się zrobić. Obrona Bachmutu ma według ocen analityków za zadanie także wyczerpanie sił Rosjan, co z kolei pozwolić ma Ukraińcom na przygotowanie się do kontrnatarcia. Zapowiadane ono było na wiosnę. Jednak w niedawnym wywiadzie szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal ocenił, że taka kontrofensywa możliwa będzie latem.

