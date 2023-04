Groteskowy proces gospodarskiego ptaka miał miejsce na północy Nigerii w stanie Kano. Dwóch mieszkańców złożyło skargę do sądu, nie mogąc wytrzymać głośnego zachowania koguta swojego sąsiada. Hałaśliwe zwierzę miało zakłócać ich spokój w ciągu dnia oraz uniemożliwiać spokojny sen w nocy.

Kogut uprzykrzał życie sąsiadów. Sąd kazał go uśmiercić

Początkowo problem głośnego zwierzęcia próbowano rozwiązać na gruncie prywatnym, jednak mieszkańcom nie udało się dojść do porozumienia. Zdesperowani sąsiedzi sięgnęli więc po ostrzejsze środki i złożyli oficjalną skargę do sądu. Podczas rozprawy argumentowali, że hałaśliwy ptak za dnia zakłóca ich spokój, w nocy zaś, wydawanymi przez siebie dźwiękami, uniemożliwia spokojny sen. Jeden z powodów, Yusuf Muhammed, uznał zachowanie koguta za naruszenie swojego prawa do odpoczynku.

Głośny ptak skazany na śmierć. Na wyrok czekał do Wielkiego Piątku

Sąd przychylił się do racji skarżących i nakazał właścicielowi zabicie problematycznego zwierzęcia. Pan Shu'aibu poprosił jednak o odroczenie wyroku do Wielkiego Piątku, twierdząc, że kupił koguta z myślą o świątecznym posiłku i nie chciałby tego zmarnować. Sędzia Halima Wali zgodziła się przełożyć termin wykonania egzekucji, jednak pod groźbą wysokiej grzywny w razie jego niewykonania. Znienawidzony przez sąsiadów ptak zginął w Wielki Piątek, a przygotowanym z niego posiłkiem pan Shu'aibu podzielił się z właścicielami pobliskich domów. Uczta ominęła jednak osoby, które wytoczyły mu proces sądowy.