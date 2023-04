Bestialska egzekucja ukraińskiego żołnierza. Nagranie trafiło do sieci. Kijów grozi Rosjanom

Zobacz wideo

Rosyjscy najeźdźcy rozpowszechniają w internecie nagranie z brutalnej egzekucji pojmanego przez nich ukraińskiego żołnierza. Zamaskowany napastnik odcina nożem głowę żyjącego Ukraińca. Następnie pokazuje, co zrobił i mówi do kamery, że teraz "należy ją wysłać do dowódcy zamordowanego" - podaje UNIAN. Rosjanie obecni na miejscu zbrodni pokazują też kamizelkę kuloodporną swojej ofiary. Agencja dodaje, że Ukraińcy zaczęli rozpowszechniać informacje o tym na Twitterze, aby cały świat mógł zobaczyć, jakich okrucieństw dopuszcza się rosyjska armia w Ukrainie.

"Ukraińska Prawda" wskazuje, że nagranie mogło zostać wykonane w ubiegłym roku. Na pojawienie się drastycznego filmu z przeprowadzonych tortur i egzekucji natychmiast zareagowały władze w Kijowie. "Będzie odpowiedź i poniosą odpowiedzialność za wszystko" - napisał na Telegramie szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. W sieci wielokrotnie pojawiały się filmy ze zbrodniami rosyjskich okupantów - przypomina UNIAN i wspomina inny film, w którym rosyjscy najeźdźcy znęcali się nad martwymi obrońcami Ukrainy, odcinając im głowy i ręce. Nie wiadomo dokładnie, ile egzekucji przeprowadzili Rosjanie. ONZ potwierdziła egzekucję 15 ukraińskich jeńców wojennych przez wojska rosyjskie, a także stosowanie tortur - dodaje ukraińska agencja.

Ukraiński Sztab Generalny: Rosja nadal atakuje cele cywilne

W środę rano dowództwo ukraińskiej armii podało, że w ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili na Ukrainie 21 ataków rakietowych i 33 ostrzały artyleryjskie. Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy poinformował, że ogień był skierowany zarówno na pozycje wojsk ukraińskich, jak i na obiekty cywilne. Mimo strat w ludziach i sprzęcie wojska rosyjskie kontynuują działania ofensywne w okolicach Łymanu, Bachmutu i Awdijiwki. W tych rejonach Ukraińcy odparli 72 ataki Rosjan. Z kolei w okolicach Zaporoża i Chersonia siły rosyjskie bronią się przed atakami armii ukraińskiej. Siły lotnicze Ukrainy przeprowadziły 13 nalotów na zgrupowania sprzętu i personelu wojskowego oraz zestrzeliły dwa drony typu Orlan-10. Ukraińska armia przeprowadziła też pięć uderzeń na magazyny broni i zgrupowania wojsk rosyjskich.

