"W nocy z piątku na sobotę do Aleksieja wezwano karetkę pogotowia z powodu nasilającego się u niego bólu żołądka" - przekazał na Twitterze Wadim Kobzew, dodając, że Aleksiej Nawalny "cierpi na nieznaną chorobę, na którą nikt go nie leczy". Według dokumentacji medycznej, na którą powołał się prawnik, lider rosyjskiej opozycji schudł aż 8 kg w ciągu ostatnich 15 dni. Kobzew twierdzi, że paczki z lekami, które Nawalnemu przysyła jego matka, wcale do niego nie docierają, tylko są jej odsyłane. "Na pytanie Aleksieja 'na co jestem chory?' lekarz odpowiada: 'jest wiosna, każdemu coś dolega'" - napisał adwokat.

Prawnik Nawalnego: Kreml próbuje stopniowo wykończyć Aleksieja

Wadim Kobzew podkreślił w jednym z tweetów, że Nawalny miewa ostatnio "ataki", które wcześniej nie dawały o sobie znać, a które mogą wskazywać, że rosyjskie władze podejmują próby "nie gwałtownego, lecz stopniowego, systematycznego" pogarszania stanu jego zdrowia. "Gdyby chodziło o kogoś innego, brzmiałoby to paranoicznie, ale nie w przypadku Nawalnego po nowiczoku" - zaznaczył Kobzew. "Będziemy domagać się badań toksykologicznych i radiologicznych" - zapowiedział. Dodał też, że pewien pracownik kolonii karnej miał wyjawić Nawalnemu, iż "kolega z celi szykuje przeciwko niemu prowokację". "Poinformowaliśmy o tym rzeczniczkę praw człowieka Tatianę Moskalkową" - przekazał prawnik Aleksieja Nawalnego.

Kim jest Aleksiej Nawalny?

Aleksiej Nawalny to autor jednego z najpopularniejszych blogów w Rosji oraz twórcą dwóch kanałów na YouTube, na których zamieszcza m.in. filmy o szczegółach korupcji w administracji Władimira Putina. Jest liderem rosyjskiej opozycji. W 2020 r. rosyjskie służby specjalne przeprowadziły nieudany zamach na Nawalnego, po którym opozycjonista leczył się w Niemczech. Badania ujawniły w jego organizmie obecność trucizny bojowej z grupy nowiczok.

17 stycznia 2021 r. Nawalny wrócił do Rosji, choć zdawał sobie sprawę z tego, że może zostać aresztowany. Tak też się stało podczas kontroli paszportowej. W połowie sierpnia 2022 r. trafił do kolonii karnej w Mieliechowie, około 260 km na północny wschód od Moskwy (wcześniej przetrzymywano go w kolonii w Pokrowie). W październiku władze rosyjskie uznały go za "terrorystę" i "ekstremistę" - skazały polityka na ponad trzy lata pozbawienia wolności.

22 marca 2022 r. "organ sprawiedliwości" ukarał Nawalnego grzywną w wysokości 1,2 mln rubli oraz skazał na dziewięć lat pobytu w kolonii o zaostrzonym rygorze za rzekome oszustwo finansowe oraz obrazę sądu. W maju przedstawiono mu nowe zarzuty - "promowanie terroryzmu i ekstremizmu". Obrońcy wyliczyli, że grozi mu 30 lat pozbawienia wolności.