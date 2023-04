Margarita Simonyan jest redaktorką naczelną kanału informacyjnego Russia Today. Na antenie tej państwowej telewizji każdego dnia "tłumaczy" obywatelom, jak i co mają myśleć m.in. na temat inwazji Rosji na Ukrainę. Tym razem podzieliła się swoją interpretacją biblijnej Księgi Wyjścia. Porównała Rosję do Boga, a to, co spotyka naród ukraiński podczas wojny, do 10 plag egipskich.

Wojna w Ukrainie. Caryca propagandy: Wiemy, co dzieje się z bezbożnikami

Nagranie z monologiem Simonyan udostępnił we wtorek (11 kwietnia) doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko.

- Wiemy z historii i z religii, co dzieje się z bezbożnikami, tymi, którzy walczą z Bogiem i z opętanymi ludźmi, którzy nie odpuszczają i trzymają cały naród jako zakładnika - zaczęła propagandystka. - Spotyka ich dziesięć plag egipskich. Tak, jak spotkały Egipcjan i egipskiego faraona, który nie pozwolił Izraelitom opuścić jego państwa - tak jest napisane w Biblii. Teraz dzieje się dokładnie to samo - stwierdziła.

Margarita Simonyan wymienia plagi, które nawiedziły Ukrainę

Zdaniem propagandystki cztery z plag już spadły na Ukraińców. Jako pierwszą wymieniła przemianę Nilu w ludzką krew, później mówiła o trzech dniach ciemności. - Nie przypomina to wam czegoś? W czasie naszych ataków odwetowych niszczyliśmy ukraińską infrastrukturę [m.in. energetyczną - red.] - powiedziała. Następnie nawiązała do siódmej z kolei klęski, podczas której - według biblijnej Księgi Wyjścia - na ziemie egipskie spadł grad, zabijając ludzi, bydło i roślinność. - Tak, jak nasze samobieżne wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Brzmi znajomo? - pytała. Swój monolog podsumowała ostatnią, dziesiątą plagą - śmiercią pierworodnych. - To o mobilizacji. Jestem już zdezorientowana, w której fali mobilizacji jest już Ukraina. Szóstej? [...] Praktycznie wykończyli swoją męską populację [to Rosjanie ciągle werbują do walki cywilów, wysyłając ich na pewną śmierć - red.] - skwitowała.

Kim jest Margarita Simonyan?

Margarita Simonyan studiowała dziennikarstwo na uniwersytecie w Kubaniu. Jako 19-latka została korespondentką telewizyjną w Krasnodarze. Wyjechała do Czeczenii, gdzie zgodnie z linią Kremla opowiadała o działaniach wojennych, co zapewniło jej przepustkę do ścisłego grona pracowników mediów współpracujących z władzą. Gdy miała 25 lat objęła stanowisko redaktorki naczelnej kanału informacyjnego Russia Today (teraz RT). Szybko stała się jedną z kluczowych postaci rosyjskiej propagandy.