Kobieta usłyszała zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała po tym, jak dwa miesiące temu na przedmieściach australijskiego miasta Gold Coast odnaleziono jej nieprzytomną 5-miesięczną córkę. Niemowlę po przebytym zawale serca przetransportowano do szpitala. Jego życie udało się uratować. Matka dziecka za swoje czyny odpowie 6 czerwca przed sądem w Southport.

REKLAMA

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Australia. 5-miesięczna dziewczynka znaleziona po zawale serca

1 lutego około godziny 14:30 australijska policja została wezwana pod adres na północnych przedmieściach miasta Gold Coast, Coomera. Osoba wzywająca służby zgłosiła odnalezienie nieprzytomnej małej dziewczynki. 5-miesięczne niemowlę miało problemy z oddychaniem. Okazało się także, że dziecko przeszło zawał serca, mogący mieć związek z rozległymi obrażeniami ciała, których doznało. W krytycznym stanie zostało przetransportowane do szpitala uniwersyteckiego w Gold Coast, gdzie lekarze potwierdzili poważne obrażenia wewnętrzne. Dzięki pomocy medyków dziewczynka zdołała przeżyć. Nadal znajduje się jednak w szpitalu.

Australia. Nastolatka skakała po głowie 7-latki. Matce trudno to pojąć

Australia. Matka postawiona w stan oskarżenia

Według serwisu news.com.au detektywi z jednostki do spraw ochrony dzieci i śledztw w okręgu Gold Coast utworzyli specjalną grupę operacyjną, by zbadać sprawę, w tym przyczyny tak rozległych obrażeń powstałych u zaledwie 5-miesięcznego dziecka. Po trwającym od lutego śledztwie, we wtorek 11 kwietnia postawiono w stan oskarżenia 23-letnią matkę dziewczynki. Kobieta z Sunnybank Hill odpowie za ciężkie uszkodzenie ciała dziecka. Przed sądem w australijskim Southport ma stanąć 6 czerwca 2023 roku.