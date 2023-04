"Największy wyciek dekady", a to może być dopiero początek. Choć nikt nie jest pewien, ile w nim prawdy

Podstawową wątpliwością jest, czy to w ogóle autentyczny wyciek, czy jakaś szeroko zakrojona akcja dezinformacyjna służb - jednej lub drugiej strony. Powiązany z tym podstawowym pytaniem jest kolejny dylemat, czy dane w dokumentach są prawdzie, czy zmanipulowane. Na razie nie sposób rozstrzygnąć tych kwestii. Reakcja Amerykanów pozwala jednak sądzić, że nie jest to zawoalowana intryga ich służb, ale ich wpadka.

Wirtualny trop wiedzie do zakamarków Discorda

Krążących po sieci dokumentów jest ponad setka. Precyzyjnie rzecz ujmując, są to zdjęcia papierowych dokumentów. Treść i format pozwalają stwierdzić, że to coś tworzonego wspólnie przez Pentagon i służby wywiadowcze USA na potrzeby skróconych prezentacji dla polityków i urzędników. Część dokumentów jest opatrzona klauzulami "ściśle tajne" i "nie do pokazywania obcokrajowcom". Zagięcia mogą wskazywać, że osoba fotografująca najpierw je poskładała, po czym rozkładała celem wykonania zdjęć. Na niektórych fotografiach spod dokumentów wystają przedmioty, które najwyraźniej były pod nimi na biurku. Część zidentyfikowano, jako na przykład opakowanie od kleju, lunetę czy wydrukowany cel łuczniczy. Wszystko to amerykańskie marki, choć dostępne globalnie.

Część rzeczonych dokumentów oglądaliśmy, ale nie będziemy ich publikować ze względu na otaczające je kontrowersje. Choć w praktyce znaleźć je w sieci, to żaden problem. Są tam już prawdopodobnie od stycznia. Ich drogę do dzisiejszej sławy prześledził portal Bellingcat. Do powszechnej świadomości trafiły w minioną środę, 5 kwietnia. Wówczas na Telegramie pojawiło się kilka zdjęć plansz z informacjami na temat wojny w Ukrainie. Wrzucił je tam profil prorosyjski. Od tego zaczęła się aktualna afera. Według portalu "Politico" dzień później o domniemanym wycieku został poinformowany sekretarz obrony USA Lloyd Austin i zaczęło się dochodzenie. Tego samego dnia sprawę opisały największe amerykańskie media z dziennikiem "New York Times" na czele.

Prorosyjski profil na Telegramie nie był jednak oryginalnym źródłem zdjęć. Kilka godzin wcześniej pojawiły się w jednym z wątków forum 4chan. Czyli miejscu znanym z - delikatnie rzecz biorąc - liberalnych zasad moderacji, gdzie regularnie pojawiają się bardzo kontrowersyjne treści. Serię ośmiu zdjęć wrzucił ten sam użytkownik. Co ciekawe, tylko jedno z nich pojawiło się potem również na Telegramie. To jedno wspólne dla obu platform zdjęcie zawierało między innymi informacje o szacowanych stratach Rosjan i Ukraińców. W poście na 4chan rosyjskie straty były kilka razy większe; na prorosyjskim Telegramie było już odwrotnie. Pogorszona jakość tego drugiego pliku i zniekształcenia liter oraz cyfr wskazują na manipulację. Pozostałe zdjęcia na 4chan różniły się od tych z Telegrama, co jednoznacznie wskazuje na jeszcze inne, szersze źródło fotografii.

Według Bellingcat zdjęcia pojawiły się jeszcze wcześniej, bo już na początku marca, na Discordzie. To internetowa platforma, na której można łatwo zakładać tak zwane serwery, będące połączeniem forum, grupy dyskusyjnej, czata i platformy do prowadzenia komunikacji głosowej. Oryginalnie poświęcona głównie grom, ale aktualnie z szerszym profilem. 10 zdjęć dokumentów pojawiło się 4 marca na jednym z serwerów miłośników gry Minecraft. Siedem z nich to te, które potem pojawiły się na Telegramie i 4chan. Wrzucił je osobnik, który twierdził, że wziął je z innego discordowego serwera, prowadzonego przez niszowego youtubera o nicku Wow Mao. Tam było ich już około 30. Zostały opublikowane 1 i 2 marca, po czym usunięte 7 kwietnia - po wybuchu globalnej afery.

Finlandia w NATO znacznie pogarsza położenie Rosji

Bellingcat twierdzi, że dotarł do trzech osób, według których to też nie było pierwotne źródło. Wcześniej dokumenty miały się pojawić w innym zakamarku Discorda, czyli serwerze nazywanym aktualnie "Thug Shaker Central", ale często zmieniającym szyld. Miały tam być co najmniej w styczniu, ale później zostały usunięte. Według rozmówców Bellingcat, którzy uwiarygodnili się screenami dokumentów umieszczonych na serwerze, było ich bardzo dużo i to, o czym obecnie powszechnie wiadomo, to jedynie "wierzchołek góry lodowej". Nie ma jednak na to żadnych dowodów. Serwer "Thug Shaker Central" ma być domeną około 20 aktywnych członków, który przechodził wiele przeobrażeń przez lata. Włącznie ze zmianą administratora i nazwy. Członkowie mieli nie interesować się jakoś specjalnie wydarzeniami na świecie, ale głównie grami, muzyką, religią prawosławną i jednym z amerykańskich Youtuberów, skupiającym się na militariach, głównie na sprzęcie pochodzenia rosyjskiego. Do tego mieli mieć mocno konserwatywne poglądy na wiele kwestii i nie stronić od rasizmu.

Na tym urwał się trop, którym podążał Bellingcat. Ze śledztwa organizacji wynika jednak, że wyciek może być znacznie większy i starszy, niż się aktualnie wydaje. Nie dotyczy przy tym, tylko wojny w Ukrainie, ale szerzej interesów USA w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Informacje o wątpliwej wiarygodności

Kluczowe pozostaje pytanie, w jakim stopniu można wierzyć informacjom widocznym na fotografiach. Jak pokazuje przykład magicznie zmieniających się stosunków strat Rosjan i Ukraińców, należy zachować daleko idącą ostrożność. Te pliki krążą w sieci już od co najmniej miesiąca i mogły zostać gdzieś po drodze zmodyfikowane przez kogoś, kto bardzo dobrze przyłożył się do swojej pracy. Nie można też wykluczyć, że nigdy nie były całkowicie prawdziwe i to element wojny psychologicznej służb obu stron konfliktu w Ukrainie. Rosjanie mogliby chcieć ten sposób podważać zaufanie do wojska i służb USA, zwłaszcza wśród Ukraińców. Z drugiej strony Amerykanie i Ukraińcy mogliby próbować przy pomocy zmanipulowanych danych wywierać wpływ na rosyjską ocenę sytuacji.

Większość rosyjskich i prorosyjskich komentatorów w ten sposób podchodzi do wycieku. Przynajmniej oficjalnie deklarują, że nie będą dokumentów traktować poważnie, bo to akcja dezinformacyjna wroga mająca wprowadzić w błąd co do potencjału ukraińskiego oraz podkopać morale przesadzonymi informacjami na temat rosyjskich strat i słabości. Nie brakuje jednak głosów złości w związku z tym, jak dużo na temat zamiarów i możliwości Rosji wiedzą Amerykanie. W podobnym zdystansowanym tonie wypowiadają się Ukraińcy.

- Nie ma żadnej wątpliwości, że to kolejny element wojny hybrydowej. Rosja stara się wpływać na ukraińskie społeczeństwo, siejąc strach, panikę i zwątpienie

- stwierdził w komentarzu dla "NYT" Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymira Zełeńskiego.

Najpoważniej domniemany wyciek zdają się traktować sami Amerykanie. Departament Sprawiedliwości oficjalnie wszczął dochodzenie, Pentagon przyznaje, że bada sprawę i rozmawia na ten temat z sojusznikami. Amerykańskie media takie jak "Politico", zamieszczają komentarze anonimowych urzędników i wojskowych, którzy nazywają wyciek "ogromną zdradą", która "wywołała wściekłość" w Pentagonie. "NYT" pisze, że dostęp do tego rodzaju dokumentów mogą mieć tysiące osób w Waszyngtonie i to, co pojawiło się w sieci to najpewniej prawdziwe materiały, dopiero potem modyfikowane przez internautów.

Broń, którą Ukraińcy mogą zaskoczyć Rosjan

Ukraińskie problemy, o których było wiadomo

Co w kontekście wojny w Ukrainie zawierają opublikowane dokumenty? Te najszerzej powielane to głównie wyimki z prezentacji datowanych na różne dni w lutym i marcu. Zawierają ogólne dane na temat sytuacji na froncie i potencjału obu stron, oraz przedstawiają różne istotne zagadnienia. Na przykład proces formowania nowych ukraińskich oddziałów uzbrajanych w zachodni sprzęt, okres kiedy grunt na wschodzie Ukrainy najprawdopodobniej będzie rozmoknięty i niesprzyjający do prowadzenia działań ofensywnych, czy problem kończących się ukraińskich zapasów rakiet do systemów przeciwlotniczych radzieckiego pochodzenia.

Na poziomie ogólnym żadna z tych informacji nie jest zaskoczeniem. Nie były i nie są to wielkie tajemnice. Na przykład dyskusje o trudnych perspektywach ukraińskiej obrony przeciwlotniczej można było przeczytać na Twitterze czy Telegramie już jesienią 2022 roku. Problemem są zapasy rakiet do systemów S-300 i Buk, które są głównymi filarami systemu obrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Ukraińcy ich nie produkują i choć mieli ogromne zapasy w spadku po ZSRR, to intensywne wojenne użycie sprawia, że muszą się one wcześniej niż później skończyć. Jest to coś oczywistego. Dlatego NATO przełamało się w kwestii dostaw bardziej zaawansowanych systemów przeciwlotniczych w rodzaju Patriot, SAMP/T i innych. Dokładne dane na temat ilości dostarczanej broni i terminów, to już inna sprawa. To mogą być informacje przydatne dla Rosjan, jednak wątpliwe, aby traktowali je bezkrytycznie z powodu możliwości manipulacji. Tym bardziej że na niektórych stronach ewidentnie są błędy. Na przykład w wyliczeniu zachodnich dostaw broni przeciwlotniczej jest napisane, że Polska dostarczyła systemy S-300, których nigdy nie posiadaliśmy, a dostarczyła je np. Słowacja. Podobnych błędów na poziomie szczegółów można tam znaleźć więcej, co każe tym ostrożniej podchodzić do tych informacji.

Co najważniejsze, w ujawnionych dokumentach nie zauważono dotychczas nic, co by zdradzało plany wojenne Ukraińców. Ujawnienie na przykład, gdzie szykują jakie operacje i kiedy mają zamiar je przeprowadzić, byłoby poważnym ciosem. Nic takiego się jednak nie stało. Dotychczas nieoficjalnie mówiono o tym, że Ukraińcy tego rodzaju informacji nie ujawniają nawet Amerykanom. Teraz będą najpewniej jeszcze ostrożniejsi