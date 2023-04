Bentsen-Rio Grande Valley znajduje się w hrabstwie Hidalgo w amerykańskim stanie Teksas. Pracownicy parku 6 kwietnia opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie tajemniczego zwierzęcia, zachęcając obserwatorów do tego, aby napisali, co to za gatunek.

USA. Mieszkańcy głowią się, jakie zwierzę zarejestrowała ukryta kamera. "Drapiemy się po głowie"

"Drapiemy się po głowie, próbując zidentyfikować to nieuchwytne stworzenie. Czy to nowy gatunek? Uciekinier z pobliskiego zoo? A może po prostu strażnik parku w przebraniu?" - czytamy we wpisie Bentsen-Rio Grande Valley na Facebooku.

"Niezależnie od tego [czym jest to stworzenie - red.], to ekscytujące, aby zobaczyć tak niesamowite zwierzę w jego naturalnym środowisku" - piszą pracownicy parku.

Rosomak, nutria, bóbr czy kapibara?

Pod udostępnionym postem pojawiło się ponad 1,4 tys. komentarzy z sugestiami, co faktycznie udało się uchwycić przyrodnikom na zdjęciu. Zdaniem wielu osób jest to: rosomak, nutria, bóbr, a nawet kapibara. Pracownicy Bentsen-Rio Grande Valley nie trzymali internautów długo w niepewności. Rozwiązaniem okazał się borsucznik amerykański. "Choć borsuczniki amerykańskie nie są powszechnie widywane w dolinie (częściowo z powodu ich nocnego trybu życia), jest to część ich naturalnego zasięgu" - czytamy.

Borsucznik amerykański. Od Kanady po Meksyk

Borsucznik amerykański czy borsuk amerykański należy do rodziny łasicowatych. Ma rudo-szarą sierść. Przez środek jego głowy biegnie biały pas. Zwierzę porusza się powolnym, kołyszącym chodem. W chwili prawdziwego zagrożenia potrafi szybko ukryć się w ziemi, co ułatwiają mu mocne łapy i pazury. Gatunek zamieszkuje prerie, półpustynie i góry od południowo-zachodniej Kanady po środkowy Meksyk.