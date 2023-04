Pięcioletni Romeo Pierre Louis w kwietniu ubiegłego roku zasłabł podczas przerwy między lekcjami, którą spędzał na placu zabaw, grając z kolegami w berka. Gdy nagle upadł, rówieśnicy i nauczyciele byli przekonani, że chłopiec jedynie "udaje martwego", co według "New York Post" miało być dość popularną zabawą wśród dzieci. Pomocy chłopcu udzielono dopiero po ok. ośmiu minutach. Zdaniem rodziców zbyt późna reakcja przyczyniła się do śmierci dziecka, w związku z czym złożyli pozew przeciwko miastu West Hartford (USA) oraz radzie pedagogicznej.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewica przeciw religii w szkołach. Scheuring-Wielgus: Powinna być wyprowadzona ze szkół

USA. Pięcioletni Romeo zasłabł na placu zabaw. Zmarł dwa dni później

Rodzice Romea złożyli pozew wobec szkoły i miasta, zarzucając zaniedbanie, w wyniku którego śmierć poniósł pięcioletni chłopiec. W pozwie złożonym w ubiegłym tygodniu wskazano, że Romeo leżał na ziemi bez pomocy medycznej przez niemal 10 minut, mimo że w zasięgu wzroku znajdowało się kilku nauczycieli. Według relacji dzieci, które były świadkami sytuacji, mieli oni założyć, że chłopiec bawił się w "udawanie martwego".

Nauczyciele z Charter Oak International Academy zareagowali po kilku minutach. Gdy sprawdzili jego stan, u pięciolatka stwierdzono brak tętna - opisuje "Washington Post". Pedagodzy zabrali chłopca do pielęgniarki, a następnie wezwali pogotowie. Rozpoczęto też resuscytację, a później dziecko trafiło do szpitala pediatrycznego. Po dwóch dniach chłopiec zmarł.

Afganistan. Ogródki restauracyjne nie dla kobiet i rodzin

Pięciolatek zasłabł w szkole. Okazało się, że cierpiał na rzadką chorobę

Jak się okazało, przyczyną śmierci był zespół Brugadów, czyli rzadkie schorzenie genetyczne, na które cierpiał chłopiec. Jest to skłonność do występowania zagrażających życiu arytmii serca czy zatrzymania jego akcji. Rodzice nie wiedzieli o chorobie.



Według Mayo Clinic zespół Burgadów może spowodować nagłą śmierć sercową, jednak istnieją szanse na przeżycie, o ile pomoc zostanie udzielona szybko. Prawnik rodziny argumentuje, że początkowo rodzina nie chciała wnosić pozwu, jednak chcą mieć pewność, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy.