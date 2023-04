Afganistan. Ogródki restauracyjne nie dla kobiet i rodzin. Talibowie wydali nowy zakaz

Rządzący Afganistanem talibowie zakazali wstępu do ogródków restauracyjnych w północno-zachodniej prowincji Herat rodzinom i kobietom - poinformowała w poniedziałek (10 kwietnia) agencja Associated Press. Lokale pozostają otwarte dla mężczyzn.

Afganistan. Ogródki nie dla kobiet. Powodem skargi "uczonych i zwykłych ludzi"

- Po wielu skargach uczonych i zwykłych ludzi zdecydowaliśmy się na zamknięcie tych miejsc - powiedział Baz Mohammad Nazir z talibskiego Ministerstwa Występków i Cnót. Jak podał w uzasadnieniu decyzji, kobiety, przebywając w ogródkach restauracyjnych, nie zakrywały swoich włosów. Problemem było także "mieszanie się przedstawicieli różnych płci". Przypomnijmy, w listopadzie 2022 r. aparat władzy zakazał kobietom wstępu do parków oraz wesołych miasteczek.

Talibowie wrócili do władzy 15 sierpnia 2021 r. i sukcesywnie odtwarzają Islamski Emirat Afganistanu z lat 90. XX w. - wracają średniowieczne kary, związki polityków z organizacjami terrorystycznymi czy wprowadzanie przepisów, ograniczających prawa człowieka, które to zapisy dotykają zwłaszcza kobiet. Rząd utrudnia im m.in. edukację, powrót do pracy. Sugeruje także odejście z zawodów, gdzie mogą być zastąpione przez mężczyzn (m.in. inżynieria, dziennikarstwo).

Kobietom nie wolno bez obecności bliskich krewnych (płci męskiej) przebywać drogi dłuższej niż 72 km. Tylko w męskim towarzystwie mogą korzystać z komunikacji miejskiej. Muszą zakrywać ciało i twarz w miejscach publicznych. Ponadto, od sierpnia 2021 r. ich zatrudnienie spadło o jedną czwartą. Kobiety straciły nie tylko państwowe posady, ale mają też ograniczoną możliwość prowadzenia własnych interesów.