"Wyciek ściśle tajnych dokumentów na temat wojny w Ukrainie do internetu stanowi bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, a wyżsi przywódcy szybko podejmują kroki w celu złagodzenia szkód" - zapewnił rzecznik Pentagonu John Kirby, którego cytuje Associated Press. Biały Dom z kolei nie wykluczył, że "istnieją obawy, że mogą nastąpić kolejne wycieki". Pierwsze informacje o publikacji tajnych dokumentów na temat wojny w Ukrainie dotarły do sekretarza obrony USA Lloyda Austina w czwartek. Jego asystent Chris Meagher doprecyzował, że chodzi o "wiele tajnych slajdów informacyjnych opisujących wysiłki wojskowe USA w wojnie w Ukrainie i wywiad z udziałem innych narodów".

USA. Wyciekły dokumenty o wojnie w Ukrainie. Pentagon: To bardzo poważne zagrożenie

Informator agencji AP zapewnił, że "Pentagon podjął kroki w celu zmniejszenia liczby osób, które mają dostęp do tajnych informacji". Urzędnik, który chciał zachować anonimowość, podkreślił, że Pentagon regularnie przegląda listy dostępu, aby rozważyć, kto musi mieć dostęp do materiałów niejawnych. Z kolei rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, zapytany, czy Stany Zjednoczone przygotowują się na więcej wycieków tajnych dokumentów, przyznał szczerze: Nie wiemy. "Czy jest to dla nas niepokojące? Tak, jest" - mówił na konferencji w Białym Domu. Dodał, że amerykańska administracja nie wie na razie, kto stoi za wyciekiem materiałów, ani jaki był tego motyw. Kirby podkreślił, że przynajmniej część z upublicznionych dokumentów "została spreparowana".

Według Pentagonu jeden z dokumentów przedstawia szacunki dotyczące śmiertelności rosyjskich żołnierzy w wojnie w Ukrainie znacznie niższe niż te, które publicznie podają urzędnicy amerykańscy. "W sekcji 'Total Assessed Losses' jeden z dokumentów wymienia 16 - 17,5 tys. rosyjskich ofiar i do 71 tys. ukraińskich. W listopadzie ubiegłego roku gen. Mark Milley, przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów, powiedział publicznie, że Rosja straciła 'znacznie ponad' 100 tys. żołnierzy, a Ukraina mniej więcej tyle samo" - podaje AP. Agencja dodaje, że amerykańscy urzędnicy nie podali żadnych szczegółów na temat zakresu publikacji ani z którymi przywódcami państw sojuszniczych USA rozmawiały na ten temat. Amerykańscy śledczy, którzy specjalizują się w monitorowaniu mediów społecznościowych, twierdzą, że dokumenty mogły krążyć od miesięcy na prywatnych czatach internetowych na platformie dyskusyjnej Discord. Na Twitterze są z kolei m.in. szczegółowe opisy amerykańskich harmonogramów szkoleń, wsparcia dla Ukrainy, oceny strat, monitorowania przez USA najważniejszych sojuszników i partnerów strategicznych oraz działań Rosji, która te relacje chce osłabić.

We wtorek rano ukraiński sztab generalny poinformował, że Rosjanie kontynuują próby natarcia w Donbasie. W ciągu ostatniej dobry agresorzy przeprowadzili 39 bombardowań z powietrza 47 ostrzałów z wyrzutni rakietowych i 7 z użyciem rakiet manewrujących. Dowództwo w porannym raporcie z działań wojennych poinformowało, że mimo znacznych strat przeciwnik skupia wysiłki na próbach przełamania ukraińskiej obrony w okolicach Łymańska, Bachmutu, Awdijiwki i Marinki. W poniedziałek obrońcy odparli tam 52 szturmy Rosjan. Najcięższe walki toczą się pod Awdijiwką i Marinką. Według doniesień sztabu władze okupacyjne nasilają presję na obywateli Ukrainy. Pod Donieckiem zwolnili wszystkich pracowników miejscowego szpitala, którzy nie przyjęli rosyjskiego obywatelstwa. Natomiast w Enerhodarze na Zaporożu mieszkańcom wydano zakaz przemieszczania się. Wszyscy, którzy występują z wnioskiem o przepustki, są weryfikowani pod kątem obywatelstwa i ewentualnego udziału w ruchu oporu. Często przeprowadzane są przeszukania ich mieszkań. W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 8 uderzeń w rejony koncentracji rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Siły przeciwlotnicze zestrzeliły helikopter Mi-24 oraz 9 dronów różnego typu. Jednostki rakietowe i artyleryjskie zniszczyły rosyjski skład amunicji.