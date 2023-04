Tysiące osób przeszły do nielegalnej osady na Zachodnim Brzegu. Wśród nich członkowie rządu Netanjahu

Tysiące Izraelczyków przeszły w poniedziałek do ewakuowanej nielegalnej osady Eviatar na Zachodnim Brzegu. Wśród uczestników było co najmniej siedzmiu członków rządu Binjamina Netanjahu. Jak wskazuje agencja Associated Press, to jasny sygnał, że izraelskie władze chcą przyspieszyć budowę osad na okupowanych ziemiach mimo sprzeciwu społeczności międzynarodowej.

