Otworzył ogień w banku, cztery osoby nie żyją. To już 15. masowa strzelanina w USA w tym roku

Strzelanina miała miejsce w poniedziałek w centrum Louisville. Napastnik zaczął strzelać w placówce banku - Old National Bank. Gdy policja dotarła na miejsce, słuchać było jeszcze strzały. Funkcjonariusze także zaczęli strzelać w kierunku napastnika. W wyniku wymiany ognia dwóch z nich zostało rannych. Jeden w głowę - przeszedł operację mózgu, jest w stanie krytycznym, ale stabilnym, zaledwie pod koniec marca zakończył szkolenie i rozpoczął służbę.

USA. Strzelanina w Louisville. Napastnik zabił cztery osoby

Łącznie rannych zostało dziewięć osób. Są też niestety cztery ofiary śmiertelne, dwie z nich to przyjaciele gubernatora stanu Kentucky, Andy'ego Besheara. Gubernator w bardzo emocjonalnym wystąpieniu, wyraźnie poruszony, mówił o tym w czasie konferencji prasowej. - To okropne. Mam bardzo bliskiego przyjaciela, któremu się dzisiaj nie udało. I innego bliskiego przyjaciela, który też nie przeżył. Jeszcze jeden jest w szpitalu i mam nadzieję, że przeżyje - przekazał Beshear.

Piątą ofiarą śmiertelną jest strzelający - nie wiadomo jeszcze, czy zginął od kul policjantów, czy też sam się zastrzelił. - Uważamy, że to samotny strzelec, który miał związek z bankiem. Próbujemy ustalić, jaki był ten związek, ale wygląda na to, że był on byłym pracownikiem - przekazał dziennikarzom Paul Humphrey, zastępca szefa Departamentu Policji w Louisville. Wiadomo już, że napastnik to 23-letni mężczyzna.

15. masowa strzelanina w tym roku

Jak podaje Associated Press, była to 15. masowa strzelanina w USA w tym roku - czyli taka, w której poza napastnikiem zginęły cztery osoby lub więcej. To najwięcej w ciągu pierwszych 100 dni roku kalendarzowego od 2009 roku (wtedy do 10 kwietnia było ich 16). Inne źródła podają liczbę 146 masowych strzelanin w tym roku - powołują się przy tym na dane zbierane na stronie Gun Violence Archive, gdzie jako masową strzelaninę uznaje się taką, w wyniku której cztery osoby zostały ranne lub zabite.

Pod koniec marca doszło do strzelaniny w chrześcijańskiej szkole w Nashville. Zginęło troje dzieci w wieku 9 lat i troje dorosłych w wieku 60 i 61 lat. Napastniczka - 28-letnia Audrey Hale, która uczyła się w przeszłości w tej placówce - została zastrzelona przez policjantów.

