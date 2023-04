Kwestia zwrotu wraku tupolewa podczas obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ. Krótka odpowiedź Rosji

- Wzywam Rosję do wydania brakującego dowodu, zwrócenia wraku samolotu należącego na mocy prawa międzynarodowego do Polski - mówił podczas poniedziałkowych obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ Krzysztof Szczerski, nawiązując do katastrofy smoleńskiej. Obecnie Radzie Bezpieczeństwa przewodniczy Rosja. Reprezentujący Rosję ambasador odniósł się do wypowiedzi Szczerskiego w bardzo oszczędny sposób.

