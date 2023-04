Dalajlama poprosił chłopca, by ten ssał jego język. Teraz przeprasza. "Żartobliwe dokuczanie"

Dalajlama w wydanym w poniedziałek oświadczeniu przeprosił za sytuację, do której doszło w lutym. Na krążącym w sieci nagraniu widać, jak duchowy przywódca Tybetu prosi chłopca, by ten pocałował go w usta, a potem "ssał jego język". Przedstawiciele Dalajlamy zaznaczyli, że często "dokucza w niewinny i żartobliwy sposób" napotykanym osobom.

