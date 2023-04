Gubernator Kraju Krasnojarskiego wychwala Władimira Putina: Ma wielkie, otwarte serce

Aleksander Uss zamieścił nagranie w mediach społecznościowych kilka dni po tym, jak jego syn poinformował, że znajduje się na terytorium Rosji. - [Władimir Putin] jest nie tylko głową państwa, ale człowiekiem z wielkim, otwartym sercem - powiedział Uss. Nie sprecyzował, jaka była rola Putina w ściąganiu syna gubernatora do Rosji, ale można podejrzewać, że w ucieczce z Włoch pomogły rosyjskie służby.

Nagranie, jak podkreślił Uss, zamieścił w dniu, w którym prawosławni Rosjanie obchodzą Niedzielę Palmową. - Coraz częściej myślę, że takie niesamowite rzeczy zdarzają się tylko dzięki pomocy Boga - stwierdził.

Syn Gubernatora - Artiom Uss - został zatrzymany we Włoszech w październiku ubiegłego roku, kiedy próbował dostać się do Turcji. Razem z nim zatrzymano jeszcze pięciu innych Rosjan i dwóch handlarzy ropą z Wenezueli. Początkowo umieszczono ich w areszcie, by po jakimś czasie zmienić środek zabezpieczający na areszt domowy. W marcu włoski sąd zgodził się na ekstradycje Ussa do USA, gdzie groziło mu 30 lat więzienia za złamanie sankcji i pranie brudnych pieniędzy. Niedługo po decyzji sądu Uss zniszczył elektroniczne zabezpieczenie, które miał na nodze i zdołał uciec z aresztu domowego.

Prawdopodobna ucieczka na Sardynię i pomoc służb

Włoskie media sugerują, że Artiom Uss mógł w ucieczce wykorzystać prywatny odrzutowiec, podrobione dokumenty i pomoc rosyjskich służb. Dziennikarze przypuszczają, że z Mediolanu poleciał na Sardynię, gdzie posiada dwa hotele, a następnie ślad po nim się urwał. Na początku kwietnia okazało się, że syn gubernatora przebywa w Rosji.

Gubernator Kraju Krasnojarskiego sam jest na liście sankcji m.in. w Ukrainie i Stanach Zjednoczonych, jako przedstawiciel władz rosyjskich i zwolennik agresji na Ukrainę. Majątek rodziny Ussów był szacowany przed kilkoma laty na 1,5 mld rubli.

