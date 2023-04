"Wyciągam zza paska pistolet. Zobaczył go, zrobił skręt. Za późno". 30 lat temu Waluś zastrzelił Haniego

Zobacz wideo Glapiński obawia się o telewizję: Elicie marzy się, żeby było jedno obowiązujące stanowisko

- Uczucia towarzyszące zabiciu nie są przyjemne. Nic pozytywnego za tym nie idzie - mówi Janusz Waluś. Jest 1997 rok. 44-letni Polak zeznaje przed południowoafrykańską Komisją Prawdy i Pojednania. Domaga się amnestii po wyroku w sprawie zabójstwa Chrisa Haniego, lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Podczas przesłuchania pytania zadaje George Bizos, który reprezentuje rodzinę zamordowanego polityka. - Jakie są pańskie obecne odczucia? Czy osiągnął pan poprzez zabicie Haniego cele polityczne lub osobiste, czy było to po prostu zmarnowanie życia? - pyta Bizos. Waluś mówi, że nie jest w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo nie wiadomo, jak potoczyłaby się historia, gdyby Hani żył. - Spodziewałbym się, że pokażesz jakąś skruchę, a nie zostawisz to historii, żeby usprawiedliwić swój czyn - mówi na to prawnik.

REKLAMA

- Dlaczego oczekuje pan ode mnie skruchy? - pyta Waluś. Po chwili dodaje: - Nie mogę powiedzieć, czy to było tylko zmarnowanie ludzkiego życia, czy miało to jakiekolwiek historyczne znacznie lub czy teraz ma znaczenie. Nie możemy powiedzieć, jak potoczyłyby się wydarzenia, gdyby pan Hani nadal żył.

***

Urodził się w 1953 roku w Zakopanem. Rodzina Walusiów mieszkała wtedy w Gaju pod Krakowem. W lokalnej społeczności uchodzili za bogaczy. Tadeusz Waluś był prywatnym przedsiębiorcą, początkowo działał razem z bratem w branży cukierniczej, później, po przeprowadzce do Radomia, prowadził własną hutę szkła. W zakładzie pracował jego młodszy syn, Janusz, do którego bliscy często zwracali się "Kuba" (tak miał na drugie). Janusz głównie rozwoził towar, ale przelotnie pracował jako szlifierz szkła. Po latach wspominał: "Mieliśmy dobre życie, które w każdym momencie mogło się zakończyć, gdyby komuniści zdecydowali zamknąć naszą fabrykę, a to mogło się stać w każdej chwili. Wiele razy zdarzało się to ojcu. Startował wtedy z nowym biznesem od samego początku".

Pasją Walusia w tamtym czasie są wyścigi rajdowe. W latach 70. na poważnie startuje w kilku zawodach, ale kariera rajdowca pochłania dużo pieniędzy. Tych rodzinie zaczyna brakować pod koniec dekady. Po rozbiciu kilku samochodów Waluś porzuca karierę kierowcy wyczynowego i zaczyna myśleć o wyjeździe z Polski.

Najpierw jedzie z ojcem do Austrii. Jest zachwycony kapitalistycznym zachodem, uśmiechniętymi ludźmi i pełnymi półkami w sklepach, które kontrastują z peerelowską szarzyzną. Ostatecznie razem z ojcem w 1981 roku emigrują do RPA, gdzie już od kilku lat żyje Witold Waluś, starszy brat Janusza. Lata później w rozmowie z Wojciechem Jagielskim zabójca Chrisa Haniego wspomina: - Przyjechaliśmy do RPA, bo wtedy był to najbardziej antykomunistyczny kraj na świecie. Ale wcale nie stałem się tu większym antykomunistą niż w Polsce. Utwierdziłem się tylko w moich poglądach.

Tadeusz Waluś rozkręca na miejscu fabrykę kryształów. Janusz rozwozi wyprodukowany towar. Później wspomina, że ojciec prowadzi przedsiębiorstwo tak, jak uprawia się hazard - raz niczego nie brakuje, innym razem nie ma pieniędzy. W Polsce upada komunizm. Tadeusz podejmuje decyzję o powrocie do kraju, ale Janusz zostaje w RPA, gdzie, jak sam później mówi, jest mu dobrze.

Wyjazd z RPA rozważał w 1991 roku, gdy prezydent Frederik Willem de Klerk zapowiedział porzucenie polityki apartheidu. Myślał o Paragwaju, ale decyzję odwlekał.

RPA: Janusz Waluś na wolności. Został zwolniony warunkowo

Zabójstwo Haniego

W referendum z 1992 roku za odrzuceniem segregacji rasowej opowiedziało się 68,7 proc. białych mieszkańców Republiki Południowej Afryki. Wcześniej, w 1990 roku, z więzienia wyszedł Nelson Mandela, a do RPA wrócił działający w ukryciu Chris Hani (właściwie Martin Thembisile Hani). Hani od najmłodszych lat by zaangażowany w politykę. W wieku 15 lat wstąpił do młodzieżówki Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ACN). Po studiach dołączył do uMkhonto we Sizwe [pol. Włócznia Narodu], zbrojnego ramienia ACN. W 1963 roku został skazany za działalność komunistyczną, przed więzieniem ratował się ucieczką z kraju. W latach 60. w Moskwie przeszedł szkolenie wojskowe. W 1967 roku brał udział w działaniach partyzanckich w Rodezji. W kolejnych latach działał między innymi w Lesotho i Angoli.

Tuż po powrocie do RPA Hani został wybrany na przywódcę Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej (SACP). Opowiedział się za zawieszeniem walki zbrojnej na czas negocjacji dotyczących zniesienia apartheidu. Wielu w charyzmatycznym działaczu widziało następcę Mandeli. Po powrocie, w grudniu 1990 roku, razem z rodziną zamieszkał w dzielnicy Dawn Park na przedmieściach Boksburga. Przez lata ustrojowej segregacji mieszkali tam wyłącznie biali Afrykanerzy. Czarnoskórzy mogli się wprowadzić dopiero po zmianie przepisów przez prezydenta de Klerka. 10 kwietnia, w Wielką Sobotę 1993 roku, pod dom rodziny Hanich przy Hakea Crescent 2 podjeżdża czerwony ford laser. Jest ranek. Padają cztery strzały. Pierwsza kula trafiła Haniego w korpus, kolejne trzy w głowę.

Dzień wcześniej Hani dał swoim ochroniarzom wolne na święta. Limpho, żona polityka, wyjeżdża z najmłodszą córką Lindiwe do rodzinnego domu w Lesotho. "Zanim odjechałyśmy, [ojciec] podszedł, żeby się pożegnać. Kiedy już jechałyśmy, coś kazało mi się obejrzeć. Ostatnią rzeczą, którą zobaczyłam przed zakrętem, był mój tatuś machający na pożegnanie. Ogarnęło mnie głębokie uczucie smutku, gdy mój ojciec stał samotnie na podjeździe" - opisywała później Lindiwe w swoich wspomnieniach. Przywódca Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej został w mieszkaniu na Dawn Park z drugim dzieckiem, 14-letnią Khwezi. 10 kwietnia rano jadą do pobliskiego centrum handlowego, później ojciec ma zawieźć córkę do fryzjera, a wieczorem samemu pojechać do Johannesburga na mecz RPA-Mauritius. Meczu nie obejrzy.

Tak ten dzień Janusz Waluś opisywał po latach w rozmowie z Cezarym Łazarewiczem:

- Rano w Wielką Sobotę [10 kwietnia 1993] mówię Mariji [ówczesna partnerka J.W. - przyp. Gazeta.pl]: jadę na trening, wrócę na jedenastą. Trenuję karate u Stana Schmidta w Johannesburgu. To bardzo znana szkoła karate. Jeśli mam tylko pieniądze i czas, jeżdżę tam w każdą sobotę. Do Johannesburga wyruszam moim służbowym fordem. [...] Tak na wszelki wypadek biorę z sobą broń, którą dostałem od Clive'a. Ten tłumik wiozę z sobą zupełnie niepotrzebnie. Sprawdziłem go na strzelnicy. Nie wykorzystam go, bo jest zupełnie bezużyteczny. Trzeba mieć do niego specjalne naboje, bo inaczej ci lufę rozerwie. I po każdym strzale musisz przeładować. Nie miałbym szans się bronić, gdyby zaczęli do mnie strzelać. Gdy dojeżdżam do Melrose na północy Johannesburga, szkoła karate jest już zamknięta. Przerwa świąteczna. I to jest ten przypadek, który o wszystkim decyduje. Mam nagle trochę wolnego czasu, a niedaleko jest sklep z bronią. Tam kupuję amunicję. W samochodzie zakładam rękawiczki, ładuję pistolet i decyduję, że pojadę na rekonesans pod jego dom w Dawn Park koło Boksburga. To niedaleko stąd. Trzymam się wiernie faktów, niczego nie upiększam.

"Nie widzę twarzy, a chcę mieć pewność. Robię więc kilka kroków i wołam: 'Mister Hani!'"

Waluś przed zamachem bada teren. Przyjeżdża na Dawn Park i rozgląda się za drogami ucieczki. Za każdym razem, jak wspomina, ukrywa tablice rejestracyjne, naklejając cyfry z samoprzylepnej folii. Tyle że w Wielką Sobotę sklep, gdzie kupował tę folię, jest zamknięty. Gdy zauważa Haniego wsiadającego do samochodu, uznaje, że taka okazja może już się nie trafić. Jedzie za nim do centrum handlowego. Tam zastanawia się, czy to "odpowiednie miejsce". - Rozglądam się wokół i od razu rezygnuję. Za dużo ludzi, a ja mam w magazynku naboje głęboko penetrujące. Łatwo trafić kogoś przypadkowego. Nie chcę ryzykować. Mam wyraźną instrukcję od Clive’a: nikt inny nie może zginąć - wspomina. Jedzie za Hanim z powrotem do domu:

On stoi już przy garażu, ale jest obrócony do mnie tyłem. Nie widzę twarzy, a chcę mieć pewność. Robię więc kilka kroków do przodu i wołam: "Mister Hani!". On się odwraca... I robi gest, jakby się chciał ze mną przywitać. Nie ma to dla mnie znaczenia. Już go poznałem. Wyciągam zza paska pistolet. Zobaczył go. Może się przestraszył? Zrobił skręt, jakby chciał tego uniknąć. Za późno. Pierwszy strzał w korpus. Gdy upadał, wydał z siebie nieartykułowany okrzyk. Może ze strachu, a może z bólu. Drugi strzał w głowę. On upada na podjeździe.

Po oddaniu drugiego strzału Waluś zauważa przejeżdżający obok samochód. Gdy auto odjeżdża, dla pewności strzela jeszcze dwukrotnie Haniego w głowę. Chowa broń i odjeżdża - według akt śledztwa - o 10:10.

Samochód, który przejeżdża obok sceny zbrodni, prowadziła 35-letnia Retha Harmse. Miejscowa Afrykanerka zapamiętuje numery rejestracyjne czerwonego forda. Po przyjeździe do domu bezzwłocznie dzwoni na policję. Przy podawaniu rejestracji prawdopodobnie myli jedną cyfrę, ale samochód sprawcy i tak zostaje namierzony błyskawicznie. Po niespełna kwadransie, jakieś 10 km od domu Haniego, patrol policji zatrzymuje Janusza Walusia.

Początkowo Polak odmawia składania zeznań w śledztwie, ale dowody są przytłaczające. W końcu Waluś przyznaje się do zabicia Haniego. W trakcie dochodzenia zeznaje, że instrukcje dotyczące zamachu dostał od Clive'a Derby-Lewisa, polityka Partii Konserwatywnej, w przeszłości członka parlamentu. To Derby-Lewis dał Walusiowi broń i tłumik, ten, z którego Polak ostatecznie nie skorzystał. Konserwatywny polityk i Waluś mieli się poznać w 1984 roku. - Gdy Clive zapytał, czy to zrobię, długo się nie zastanawiałem - wspominał później.

Padło na numer trzy

Waluś opowiadał, że w trakcie jednego ze spotkań razem Derby-Lewisem wypisywali na kartkach największych wrogów. Numer jeden przypadł Mandeli, dwójka to Joe Slovo, kolejny wysoki rangą działacz polityczny. Numerem trzy był Chris Hani. - Został wybrany ze względu na wysokie stanowisko i największą szkodliwość. Był terrorystą. Dowodził terrorystyczną armią - uMkhonto we Sizwe. Kolor skóry raczej nie miał tu znaczenia. Znaczenie miały jego komunistyczne poglądy i aktywność terrorystyczna - opowiadał dekady później Waluś.

Dlaczego nie Mandela, czyli numer jeden? W 1997 roku do mediów trafił fragment zeznania Walusia przed policją: - Zrezygnowałem, bo ten stary kozioł był zbyt dobrze strzeżony i niewart ryzyka. Drugim był przywódca komunistów Joe Slovo, ale nie znałem jego adresu. Postanowiłem więc zabić trzeciego, Chrisa Haniego.

Później Waluś zaprzeczał, by z jego ust padły te słowa.

Tydzień po zabójstwie Haniego policja aresztuje Derby-Lewisa. Pod koniec kwietnia w celi więziennej polityk pisze manifest, którym sam siebie obciąża. W tekście wyjaśnia motywy zamachu na Haniego. Pisze między innymi tak: "Żeby ze wsparciem Wszechmogącego Boga uderzyć w antychrysta, czyli komunizm reprezentowany przez przywódcę Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej". Dziennikarka, do której trafił tekst Derby-Lewisa, nie publikuje go, tylko przekazuje policji.

W październiku 1993 roku Janusz Waluś zostaje skazany na karę śmierci. Taki sam wyrok słyszy Clive Derby-Lewis, który zostaje uznany za inicjatora zamachu na komunistycznego lidera. W dniu ogłaszania wyroku w RPA odbyły się demonstracje. "Jeden z (...) demonstrantów biegł ulicami centrum Johannesburga, krzycząc w ekstazie 'Waluś odejdzie na zawsze!'" - opisywała "Gazeta Wyborcza". Wyrok został później zamieniony na dożywocie. Sąd uznał, że Waluś zasługuje na najwyższy wymiar kary, bo zabicie Haniego miało wywołać wojnę domową w RPA.

W 2019 roku Waluś wyznał Łazarewiczowi: - Mnie nikt nie pytał, co wolę. Bo gdyby takie pytanie padło, w ogóle bym się nie zawahał. Wybrałbym śmierć. Bo wyrok dożywotniego więzienia jest gorszy od śmierci. To tortury psychiczne. To zabijanie człowieka na raty zamiast raz, a dobrze. Śmierć to tylko chwila, z którą musisz się zmierzyć tylko raz, a w przypadku dożywocia musisz się ciągle mierzyć z upokorzeniami.

Nowe fakty ws. ataku na Walusia. Media ujawniają tożsamość napastnika

Aby powstrzymać komunistów

Pierwszego wywiadu po skazaniu Waluś udzielił Wojciechowi Jagielskiemu w 1994 roku. Rozmowa odbyła się dzień po zwycięstwie Afrykańskiego Kongresu Narodowego w wyborach powszechnych. - To tak, jakby umarł ktoś bliski w rodzinie. Oni są komunistami, którzy zniszczą ten wspaniały kraj. Zmarnują to wszystko, co zostało z takim trudem zbudowane przez Białych. Boli mnie, że to wszystko zostanie zniszczone w imię utopii wielorasowego społeczeństwa, która się tu nigdy nie spełni. Chcieli wolności i demokracji. Za parę lat ta wolność i demokracja będą jedynymi rzeczami, jakie będą tu mieli. Zresztą o jakiej wolności może być mowa w komunistycznym ustroju - mówił.

W 1997 roku Waluś ubiegał się o amnestię przed Komisją Prawdy i Pojednania. Podczas przesłuchania Polak utrzymywał, że działał na polecenie Partii Konserwatywnej. Mówił, że gdyby owo polecenie zostało wycofane, nie zabiłby Haniego. Jednocześnie przyznawał: - Zrobiłem to, aby powstrzymać komunistów i radykałów przed zdobyciem władzy w kraju.

Zwolnienie warunkowe

21 listopada 2022 Trybunał Konstytucyjny w RPA podjął decyzję o warunkowym zwolnieniu Janusza Walusia. "Nie ma wątpliwości, że przestępca Janusz Waluś jest polaryzującą postacią w naszej rodzącej się demokracji, a jego uwolnienie - ze zrozumiałych względów - ponownie otworzyło rany wśród niektórych członków społeczeństwa, zwłaszcza rodziny zmarłej ikony walki Chrisa Haniego" - napisało w oświadczeniu Ministerstwo Sprawiedliwości RPA. Resort stwierdził, że "działania Walusia miały na celu wykolejenie projektu demokratycznego w jego najbardziej krytycznym, formacyjnym stadium".

Pod koniec listopada przebywający w więzieniu Waluś został dźgnięty nożem. Sprawcą ataku miał być były sierżant południowoafrykańskich sił powietrznych, Mandla Samuel Madonsela. 7 grudnia media podały informację, że Janusz Waluś opuścił więzienie w Pretorii. Przez kolejne dwa lata - okres zwolnienia warunkowego - nie może opuszczać RPA.

- Za bohatera się nie uważam. Nie chciałem tylko siedzieć z założonymi rękami. Podjąłem się trudnego zadania. Znałem ryzyko niepowodzenia, wiedziałem, co mi grozi. Nie wycofałem się. Wykonałem zadanie najlepiej, jak potrafiłem. Zrobiłem to, co do mnie należało - powiedział Waluś w rozmowie z Cezarym Łazarewiczem w marcu 2019 roku.

***

Źródła:

Cezary Łazarewicz, "Nic osobistego. Sprawa Janusza Walusia", Wydawnictwo Sonia Draga, Warszawa, 2019.

Zeznania Janusza Walusia przed Komisją Prawdy i Pojednania.

Depesze agencji prasowej SAPA

Archiwum "Gazety Wyborczej"