Chiny ćwiczą "precyzyjne ataki" na cele na Tajwanie. To odpowiedź na działania USA

W niedzielę Chiny poinformowały, że symulują precyzyjne ataki na kluczowe cele na Tajwanie - podaje CNN. Ćwiczenia wojskowe, które Pekin rozpoczął w sobotę, obejmują "manewry taktyczne" chińskiej marynarki wojennej. Media państwowe zaznaczyły, że "symulowane są wspólne precyzyjne uderzenia na kluczowe cele na wyspie Tajwan i na okolicznych wodach". Manewry są przeprowadzane pod nadzorem Dowództwa Wschodniego Działań Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Przed rozpoczęciem trzydniowych ćwiczeń, Pekin przekazał, że jest to "surowe ostrzeżenie" dla Tajwanu po spotkaniu prezydentki kraju Tsai Ing-wen z przewodniczącym Izby Reprezentantów USA Kevinem McCarthym. Z kolei przewodniczący Komisji Specjalnej Izby Reprezentantów ds. Chin powiedział w sobotę, że Stany Zjednoczone muszą poważnie potraktować zagrożenie dla Tajwanu.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Legucka: Dużo się może zmienić, jak Ukraińcy podejmą skuteczną kontrofensywę

Chiny ćwiczą "precyzyjne ataki" na Tajwan. Ponad 70 myśliwców nad wyspą

Zaplanowane do poniedziałku ćwiczenia obejmują "obszary morskie i powietrzne Cieśniny Tajwańskiej, na północnych i południowych wybrzeżach wyspy oraz na wschód od niej". Ponadto u wybrzeży prowincji Fujian chińska armia ma prowadzić ćwiczenia z wykorzystaniem ostrej amunicji. Tajwan informuje, że liczba okrętów, które uczestniczą w manewrach, wzrosła do dziewięciu. Tajwańskie ministerstwo obrony poinformowało również o zaobserwowanych 71 myśliwcach. Wcześniej informowano o ośmiu okrętach i 42 samolotach. O chińskich ćwiczeniach wojskowych w rejonie Tajwanu informowano również w grudniu ubiegłego roku oraz na początku stycznia br. Z kolei w sierpniu 2022 roku Chiny przeprowadziły największe w historii ćwiczenia wojskowe na morzach wokół Tajwanu, a także zablokowały część handlu prowadzonego przez wyspę. Była to reakcja na wizytę w Tajpej ówczesnej przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Napięcie pomiędzy władzami w Pekinie i tymi w Tajpej utrzymuje się od zakończenia wojny domowej w 1949 roku.

Chiny trenują wokół Tajwanu. 42 myśliwce przekroczyły wrażliwą linię

Napięcie na linii Pekin-Tajpej

Cieśnina, która w najwęższym miejscu liczy 130 kilometrów szerokości, jest głównym kanałem żeglugowym w regionie. Od oderwania się Tajwanu od Chin kontynentalnych w 1949 roku jest też miejscem głównych napięć geopolitycznych. Obecne władze w Pekinie wciąż uważają, że Tajwan jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej i nie uznają niepodległości wyspy. Republika Chińska, określana czasem jako Chińskie Tajpej, jest nieuznawana przez większość społeczności międzynarodowej. Obecnie niepodległość Tajwanu uznaje 14 państw na całym świecie. Na wyspie mieszka ponad 23 mln osób. Od wybrzeża Chin kontynentalnych wyspę oddziela szeroka na około 160 kilometrów Cieśnina Tajwańska. Od północy oblewa ją Morze Wschodniochińskie, a od południa Morze Południowochińskie.