Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. NATO poderwało F-16

Dwa rumuńskie F-16 wykonały swój pierwszy lot alarmowy w ramach operacji Baltic Air Policing. Samoloty wystartowały po tym, jak dowództwo wykryło dwa niezidentyfikowane samoloty lecące nad Morzem Bałtyckim. W komunikacie NATO czytamy, że obce samoloty nie miały kontaktu z cywilnymi organami kontroli ruchu lotniczego, dlatego zgodnie ze standardowymi procedurami myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego, stacjonujące na Litwie zostały poderwane w celu zidentyfikowania nieznanych samolotów. Niezidentyfikowanymi obiektami okazały się być dwa rosyjskie myśliwce Suhoi Su-27 Flanker, które zostały eskortowane przez siły NATO. Po przeprowadzonej akcji rumuńskie maszyny wróciły do bazy lotniczej w Szawlach na północy Litwy.

"Pierwsza alarmowa akcja rumuńskich F-16 z pododdziału 'Carpathian Vipers'. Samoloty wystartowały z litewskiej bazy lotniczej w Szawlach i przechwyciły dwa rosyjskie myśliwce, lecące w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim w pobliżu terytorium NATO" - czytamy we wpisie dowództwa powietrznego sojuszu na Twitterze.

Dowódca pododdziału F-16 płk Cosmin Vlad powiedział, że "pomyślne zakończenie pierwszego zadania bojowego w ramach misji Air Policing w krajach bałtyckich, potwierdza wysoki poziom gotowości pododdziału 'Carpathian Vipers' do ochrony nieba oraz zdolność rumuńskich sił powietrznych do rozmieszczenia i użycia naszych F-16 w misjach NATO".

Rumuńskie siły powietrzne wraz z portugalskim oddziałem F-16 patrolują niebo nad Estonią, Łotwą i Litwą (czyli nad terytorium NATO red.) w ramach wspólnej misji Baltic Air Policing.

Rosyjskie samoloty nie pierwszy raz nad wodami międzynarodowymi Bałtyku

3 kwietnia informowaliśmy o podobnym zdarzeniu. Wtedy dwa portugalskie myśliwce F-16 wystartowały z taj samej litewskiej bazy, aby zidentyfikować, a następnie eskortować samolot lecący nad wodami międzynarodowymi. Po identyfikacji obiektu okazało się, że jest to wojskowy Ił-76 należący do Rosji, który leciał z Federacji Rosyjskiej do obwodu kaliningradzkiego nad międzynarodowymi wodami Morza Bałtyckiego u wybrzeży Estonii. Wtedy także NATO wyjaśniało, że są to rutynowe działania, a portugalskie myśliwce po zakończeniu eskortowania rosyjskiej maszyny wróciły do miejsca stacjonowania.