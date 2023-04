Niepokojące wieści. Rosjanie mieli sabotować słowackie myśliwce. "Utraciliśmy zaufanie"

Myśliwce MiG-29 weszły na wyposażenie słowackiej armii po rozpadzie Czechosłowacji. Od 2022 roku Słowacja nie używała już tych maszyn radziej produkcji, a w ubiegłym miesiącu postanowiła je przekazać Ukrainie. Okazuje się jednak - jak donosi Euractiv - że rosyjscy technicy mogli celowo uszkadzać te myśliwce.

Słowacja: Rosjanie mogli sabotować myśliwce MiG-29

Tego zdania jest słowacki minister obrony Jaroslav Nad. - Potrafiły latać [myśliwce - red.], ale to nie znaczy, że były też zdolne do walki. Ukraińcy przyjechali do Słowacji tydzień przed ich odlotem, przywieźli części zamienne i dokonali przeglądu samolotów - powiedział i zasugerował, że awarie w maszynach mogli powodować właśnie Rosjanie, którzy do sierpnia 2022 roku stacjonowali w bazie lotniczej Sliac.

- Nawet policja prowadziła dochodzenie w tej sprawie, opierając się na naszych podejrzeniach. W silnikach myśliwców były części, do których dostęp mieli słowaccy technicy oraz części, do których dostęp mieli tylko rosyjscy technicy. Wady pojawiły się tylko w tych częściach, do których dostęp mieli Rosjanie - zaznaczył. Jak podkreślił Jaroslav Nad, mimo że śledztwo niczego takiego nie wykazało, to słowacki resort obrony "utracił zaufanie do rosyjskich techników, ponieważ błędy pojawiały się w miejscach, do których tylko oni mogli się dostać".

Również generał sił powietrznych Lubomir Svoboda uważa, że Rosjanie mogli sabotować słowackie myśliwce. - Przejęliśmy od nich silnik, który miał wytrzymać 350 godzin. A w końcu przeleciał tylko 70 godzin - powiedział. - Może było to, powiedzmy, kiepskie wykonanie. Nie wiem - dodał wojskowy.

Warto dodać, że w kwietniu 2022 roku Dowództwo Lotnictwa NATO informowało o rozmieszczeniu w pobliżu wspomnianej bazy Sliac systemów Patriot przez połączone siły niemiecko-holenderskie.

Euractive przypomina, że ambasada Rosji w Słowacji oświadczyła, że dostarczenie myśliwców MiG-29 Ukraińcom doprowadziło do "nieprzewidywalnej i niebezpiecznej eskalacji konfliktu", a "odpowiedzialność" za to ponoszą ci, którzy podjęli decyzję o przekazaniu myśliwców.