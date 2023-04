List ordynariusza diecezji Cerignola-Ascoli Satriano (Włochy) biskupa Fabio Ciollaro odbił się szerokim echem. W regionie Cerignola zażywanie narkotyków jest bardzo rozpowszechnione - zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych. Duchowny w przedświątecznym apelu zwrócił się do wiernych, by dokonali wyboru pomiędzy kokainą a Wielkanocą. To echo niedawnej fali aresztowań i operacji policyjnych w tej okolicy.

Włochy. "Albo kokaina, albo Wielkanoc". Biskup apeluje do wiernych

"Albo kokaina, albo Wielkanoc" - napisał biskup w swoim przedświątecznym liście do wiernych. "Możemy udawać, że nie rozumiemy. Albo możemy poważnie zastanowić się nad tym, co się dzieje i wyciągnąć z tego praktyczne wskazówki. Zbliża się Wielkanoc, a my chcemy ją przeżyć w pełni" - pisał cytowany przez włoskie media, m.in. Portalecce.

Biskup apelował, by lokalna wspólnota zmieniła swoje nastawienie i przestała być obojętna. "Nie możemy chować głowy w piasek jak strusie" - pisał. "Niedawne naloty i liczne aresztowania po raz kolejny pokazały, że zbyt wielu ludzi z Cerignola żyje 'źle'" - kontynuował. Tłumaczył, że w regionie kwitnie nielegalny handel narkotykami i zwrócił uwagę na szczegół, "którego nie można zignorować". "Oni mają tutaj wielu klientów, nie tylko wśród młodych. Wygodnie byłoby zrzucić na nich problem" - napisał. Arcybiskup zwrócił uwagę, że dorosłych osób zażywających narkotyki jest więcej niż "moglibyśmy się spodziewać", a jeśli w mieście jest wielu handlarzy narkotyków, to dzieje się tak, dlatego że jest na nie popyt.

Biskup do wiernych: Wiara nie jest opium

Jednocześnie duchowny zwrócił uwagę, że w okolicy można znaleźć liczną pomoc ze strony Kościoła czy placówek oświatowych. "Co myśleć o dorosłych, którzy zażywają narkotyki? Robią to, by spędzić 'odjazdowy' wieczór czy też szukają w nich wsparcia, by stawić czoła zobowiązaniom i życiowym problemom?" - zastanawiał się. Ostrzegł też, że narkotyki "osłabiają lub zmieniają nasze ludzkie zdolności, jak inteligencja czy wola". Przypomniał też wiernym, że autentyczna wiara "nie jest opium, lecz niewyczerpaną siłą". Zaapelował o dokonanie wyboru i zapewniał, że "na końcu tunelu zawsze można znaleźć światło".