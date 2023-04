Wybuchy nad Krymem. Tymczasem Rosja chce przymusowo przesiedlać tam ludzi

Ukraiński Sztab Generalny poinformował o planach Rosji względem cywilnej ludności z południa Ukrainy. Okupanci zakładają ewakuację mieszkańców obwodów zaporoskiego i chersońskiego na anektowany Krym. Według informacji rozpowszechnianych przez siły rosyjskie przymusowa ewakuacja ma rozpocząć się od końca kwietnia. Armia ukraińska twierdzi jednak, że działania okupanta już się rozpoczęły.

Rosjanie przygotowują przymusową ewakuację ukraińskiej ludności na Krym

"Na czasowo okupowanych terenach obwodów zaporoskiego i chersońskiego rosyjscy okupanci uruchomili przygotowania do ewakuacji miejscowej ludności na terytorium czasowo okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu" - napisano w komunikacie opublikowanym na Facebooku Sztabu Generalnego ukraińskiej armii. Wśród mieszkańców Melitopolu i Skadowska Rosjanie przeprowadzają ankiety dotyczącej ewentualnej ewakuacji, w której cywile pytani są o wykształcenie, zameldowanie i przede wszystkim posiadanie rosyjskiego paszportu. "Okupanci rozpowszechniają informację, że przymusowa ewakuacja cywilów rozpocznie się pod koniec kwietnia" - podano w komunikacie. Strona ukraińska zapewniła jednak, że pierwsze przygotowania Rosjan, w tym podstawianie autobusów dla miejscowej ludności, już się rozpoczęły.

Siergiej Aksionow: Ukraińska rakieta zestrzelona nad Krymem

Samozwańczy premier nieuznawanej Autonomicznej Republiki Krymu Siergiej Aksionow poinformował w sobotę rano za pośrednictwem swojego Telegrama, że siły rosyjskie zestrzeliły nad Teodozją wystrzeloną z Ukrainy rakietę. Według doniesień agencji informacyjnej Ria Nowosti szczątki pocisku spadły na terenie krymskiej miejscowości, jednak nie spowodowały żadnych zniszczeń. Nikt także nie został ranny w wyniku zdarzenia.

Władze Kremla nie raz ostrzegały Ukrainę o katastrofalnych skutkach podjęcia ataku na nielegalnie zajęty przez okupantów teren. W tym temacie wypowiedział się także były prezydent i były premier Rosji Dmitrij Miedwiediew, który zaznaczył, że jakakolwiek próba odbicia Krymu "to podstawa do użycia wszelkich środków ochrony, w tym przewidzianych przez podstawy doktryny odstraszania nuklearnego, gdy użycie jakiegokolwiek rodzaju broni przeciwko Rosji zagraża istnieniu samego państwa".

Ukraina gotowa do rozmów pokojowych o Krymie?

Kijów nie wyklucza rozmów dyplomatycznych, jeżeli siły ukraińskie dotrą do granic półwyspu. W materiale opublikowanym na początku kwietnia na łamach "Financial Times" doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przyznał, że w przyszłości możliwa jest dyskusja z Moskwą na temat dalszych losów Krymu. Podkreślił, że mimo to możliwe jest użycie środków wojskowych w przypadku podjęcia próby wyzwolenia okupowanych terenów przez Ukrainę.

Jeżeli uda nam się osiągnąć nasze strategiczne cele na polu walki i kiedy znajdziemy się na granicy administracyjnej z Krymem, jesteśmy gotowi otworzyć stronę dyplomatyczną w celu omówienia tej kwestii. To nie znaczy, że wykluczamy drogę wyzwolenia [Krymu - przyp. red.] przez naszą armię

- zadeklarował Sybiha. Dziennik "Financial Times" podkreślił, że słowa wiceszefa gabinetu Zełenskiego to najbardziej jednoznacznie wyrażone zainteresowanie strony ukraińskiej negocjacjami od czasu, kiedy w kwietniu ubiegłego roku zerwano pokojowe rozmowy z Kremlem. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule: "FT": Ukraina jest gotowa rozmawiać z Rosją o Krymie. Jednak Kijów nie wyklucza "środków wojskowych"