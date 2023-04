Po porażce swojej ofensywy zimowej, bo jej efekty chyba można już tak nazwać, Rosjanie prawie wszędzie przeszli do defensywy. Najpewniej liżą rany i szykują się na odwrócenie ról, czyli obronę przed spodziewaną ukraińską kontrofensywą. Kiedy i gdzie ta nadejdzie, niezmiennie nie wiadomo.

Na skrzydłach stabilnie, w centrum już nie

Równie stałym wyjątkiem jest Bachmut. To aktualnie jedynie miejsce, gdzie Rosjanie ciągle prowadzą intensywne działania ofensywne i z zauważalnymi sukcesami. Ogranicza się to jednak wyłącznie do obszaru samego miasta. Na flankach, gdzie jeszcze w marcu rysowała się bardzo realna groźba okrążenia Bachmutu, Ukraińcy wyraźnie ustabilizowali sytuację. Na północ i na południe od miasta w ciągu tygodnia nie stało się nic istotnego. Rosjanie pozostają mniej więcej na pozycjach, które osiągnęli w połowie marca. Na północy nie udało im się wedrzeć na pasmo wzgórz blokujące im dalszy marsz na zachód. Na południe nie mogą większymi siłami przekroczyć kanału biegnącego za Bachmutem oraz przebić się do wsi Iwaniwskie, blokującej dostęp do bachmuckiej drogi zaopatrzeniowej.

Sytuacja w rejonie Bachmutu. Mapa z 5 kwietnia, jednak do 7 nic się nie zmieniło, nie licząc i tak słabo widocznego w tej skali centrum miasta Fot. Miliaryland.net

W samym mieście sytuacja nie wygląda już tak dobrze. W ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie dokonali wyraźnych postępów w obrębie centrum, zajmując jego istotną część na południowym wschodzie. Walki toczą się aktualnie w najgęściej zabudowanej części miasta z blokami i budynkami użyteczności publicznej. Wszystko szybko obraca się w gruzy wobec używania artylerii, potężnych ładunków do oczyszczania pól minowych, czy wysadzania w powietrze uprzednio zaminowanych budynków. Postępy Rosjan, choć wyraźne, to z szerszej perspektywy są bardzo powolne. W takim tempie zajęcie całego miasta może im zająć jeszcze miesiące. Wobec najwyraźniej niemożności domknięcia okrążenia Rosjanom nie zostało nic innego jak najbardziej kosztowna opcja, czyli metodyczne walki o każdy kwartał.

Ukraińcy niezmiennie twierdzą, że choć obrońcy ponoszą bolesne straty, to spełniają swoje zadanie, którym jest uwiązanie jak największych rosyjskich sił, zadanie im jak największych strat i tym samym poprawienie warunków zapowiadanej ukraińskiej kontrofensywy. Kontrowersje na temat słuszności takiego podejścia, zamiast wycofania się na zachód na lepsze pozycje obronne, straciły na sile. Jest ewidentne, jaką decyzję podjęto i dalsze dyskusje nie mają sensu.

Animacja pokazująca zmianę przebiegu linii frontu w Bachmucie na przestrzeni ostatniego miesiąca

Pozorna cisza to i tak śmierć

Sytuację w położonej 50 kilometrów na południe Awdijiwce udało się Ukraińcom ustabilizować. Bez żadnego "ale". Już drugi tydzień Rosjanie nie są w stanie posunąć się naprzód i wykorzystać swoich sukcesów z połowy marca. Ryzyko okrążenia miasta-fortecy, choć ciągle wyraźnie widoczne na mapie, aktualnie wydaje się odległe. Nie oznacza to jednak, że Rosjanie nie próbują. Jak najbardziej tak. Ukraińcy donoszą o niemal codziennych atakach na licznych kierunkach. Jednak bezskutecznych. Pojawiły się nawet doniesienia o lokalnych ukraińskich kontratakach, które miejscami miały odrzucić Rosjan w dwóch miejscach.

Jakąś większą aktywność rosyjskie wojsko przejawia jeszcze w Marince, czyli gruzach miasta na zachód od Doniecka. Ukraińcy donoszą o atakach, pojawiają się jakieś nagrania z walk, ale linia na mapie się nie przesuwa. Podobnie dzieje się w rejonie Kreminnej, już na północ od rejonu Bachmutu. Po drugiej stronie rzeki Doniec. W lasach i na polach w rejonie tego miasta Rosjanie ciągle jeszcze próbują atakować, choć od końca stycznia nie osiągnęli niczego istotnego. Tak samo teraz. Szczytem osiągnięć w skali tygodnia jest ewentualne przekroczenie jednego pola i zdobycie umocnionej pozycji obronnej w pasie zieleni przed następnym.

Na pozostałych odcinkach frontu panuje coś, co zazwyczaj określam względną ciszą. Obie strony są generalnie pasywne, nie podejmują poważniejszych prób ataków. Nie oznacza to jednak braku walk. Trwają wzajemne ostrzały, okazjonalne ataki niewielkimi siłami i nękanie się dronami. W ostatnim czasie pojawiła się seria dobrych nagrań, przedstawiających co może się dziać na takim pozornie cichym odcinku frontu. Pochodzą z rejonu wsi Werchniokamjanśke na północ od Bachmutu. Od ponad pół roku front tam stoi i cała okolica jest jedną ze względnie najspokojniejszych. Jednak nagrania pokazują krwawą bitwę o ukraiński umocniony punkt oporu nazywany "T" od kształtu schodzących się w tym miejscu pasów zieleni pomiędzy polami.

Opisywane starcie miało miejsce na linii pomiędzy Lisiczańskiem a Siewierskiem. Środek widocznego w centrum mapy wybrzuszenia pod ukraińską kontrolą Fot. Militaryland.net

Rosjanie zaatakowali go któregoś dnia marca pod osłoną ognia artylerii dwoma grupami szturmowymi liczącymi ponad 30 żołnierzy. Pomimo dostania się pod celny ostrzał ukraiński i poniesienia strat, zdołali złamać opór 8 obrońców (nie jest jasne, ilu poległo i czy jacyś zdołali się wycofać) w walce na minimalnym dystansie i zająć okopy. Po kilku dniach do kontrataku ruszyła grupa dwóch ukraińskich czołgów T-72 i jednego bojowego wozu piechoty BWP-2 wraz z desantem, która pozycję "T" odbiła, całkowicie ją demolując przy pomocy ostrzału z armaty czołgowej na minimalnym dystansie i następnie rozjechania okopów z Rosjanami w środku. Jeden z ukraińskich czołgów miał przy tym duże szczęście, ponieważ minęły go co najmniej dwie rosyjskie rakiety przeciwpancerne odpalone gdzieś z dalszych pozycji. Zginęło około 30 Rosjan. Jeden ranny został odkopany następnego dnia. Mieli z sobą dość granatników, aby zniszczyć albo uszkodzić ukraińskie pojazdy, ale nie zdołali ich użyć.

Nagrania starcia wrzuciła do sieci w częściach odpowiedzialny za ten odcinek batalion K-2 ze składu 54 brygady. W całym starciu miało zginąć i zostać rannych kilkudziesięciu żołnierzy obu stron i było bardzo zażarte, ale z szerszej perspektywy jest pomijalne. Linia frontu na mapach nie drgnęła. Nie było nawet na bieżąco doniesień o jakichś intensywniejszych walkach na tym odcinku.

Jedno z nagrań z bitwy. Więcej jest na tymże kanale ukraińskiego batalionu

Faza przejściowa

Ile takich epizodów ma miejsce codziennie? Trudno powiedzieć. Według Ukraińców obecnie dzień w dzień ginie 400-500 Rosjan, co jest wartością i tak umiarkowaną po lutym i marcu, kiedy regularnie podawano wartości około tysiąca. W jakim stopniu są one prawdziwe, tego nie sposób stwierdzić. Nawet jeśli są o połowę zawyżone, to i tak oznaczają kilka starć dziennie w rodzaju tego nagranego przez batalion K-2. Trwa krwawa wojna na wyniszczenie, która chwilowo weszła w wolniejszą fazę.

Wykaz rosyjskich strat za ostatnią dobę, opublikowany 7.04 przez Ukraińców Fot. Sztab Generalny Ukrainy

Przyczyna spowolnienia jest ewidentna. Rosjanie wyczerpali siły w trakcie nieudanej ofensywy zimowej prowadzonej od końca stycznia do mniej więcej połowy marca. Nie uzyskali żadnego istotnego sukcesu, bo nawet Bachmutu nie udało im się zająć. Miejscami odrzucili Ukraińców o kilka-kilkanaście kilometrów i to by było tyle. Teraz Rosjanie najpewniej oszczędzają siły i szykują się na ruch Ukraińców zapowiadany na najróżniejsze sposoby. Ukraina i jej sojusznicy ewidentnie dużo mówią o nadchodzącej kontrofensywie, najpewniej w celu wywarcia presji psychologicznej na wroga i może skłonienia go do jakichś nieprzemyślanych, nerwowych ruchów.

Kiedy ta wyczekiwana ofensywa się zacznie, tego nie wiadomo. Większość głosów wskazuje na kwiecień-maj, ale to nic sztywnego czy zobowiązującego.